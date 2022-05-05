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Циципас обыграл Димитрова и стал соперником Рублёва в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде

Циципас обыграл Димитрова и стал соперником Рублёва в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде
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Греческий теннисист Стефанос Циципас уверенно вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В матче третьего круга четвёртый сеяный Циципас нанёс поражение представителю Болгарии Григору Димитрову со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Циципас десять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Димитров подал четыре эйса, избежал двойных ошибок и не имел шансов взять подачу соперника.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Циципас сыграет с шестой ракеткой соревнований россиянином Андреем Рублёвым.

В другом матче третьего круга восьмой сеяный, канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл десятую ракетку соревнований итальянца Янника Синнера со счётом 6:1, 6:2. В четвертьфинале Оже-Альяссим сыграет со вторым сеяным, немцем Александром Зверевым.

Мадрид (м). 3-й круг
05 мая 2022, четверг. 18:40 МСК
Григор Димитров
20
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Мадрид (м). 3-й круг
05 мая 2022, четверг. 18:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Янник Синнер
12
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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