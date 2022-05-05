Циципас обыграл Димитрова и стал соперником Рублёва в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде

Греческий теннисист Стефанос Циципас уверенно вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В матче третьего круга четвёртый сеяный Циципас нанёс поражение представителю Болгарии Григору Димитрову со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
Циципас десять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Димитров подал четыре эйса, избежал двойных ошибок и не имел шансов взять подачу соперника.
За выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Циципас сыграет с шестой ракеткой соревнований россиянином Андреем Рублёвым.
В другом матче третьего круга восьмой сеяный, канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл десятую ракетку соревнований итальянца Янника Синнера со счётом 6:1, 6:2. В четвертьфинале Оже-Альяссим сыграет со вторым сеяным, немцем Александром Зверевым.
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