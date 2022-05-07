Чесноков — о вылете Рублёва с турнира в Мадриде: Циципас не был сильнее — матч был ровный

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале грунтового турнира в Мадриде.
Рублёв уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 6:2, 4:6.
«Противостояние Рублёва и Циципаса непредсказуемо, они всегда играют ровно, очко в очко. Рублёв здорово провёл второй сет — просто потрясающе. Если брать решающий сет, то счёт на подаче Циципаса был 15:40. Небольшие ошибки Андрея сделали матч в пользу грека. Последнее очко на матчболе Циципас здорово забрал, отлично сыграл в линию.
За счёт чего выиграл Циципас? Наверное, за счёт удачных одного-двух очков, которые решили матч. Обычно есть какой-то перевес, тут такого перевеса не было. Не могу сказать, что Циципас был сильнее Рублёва — нет. Это два игрока, которые всегда играют друг против друга до самого конца. Матч был очень ровный», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля
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