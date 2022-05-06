Циципас прервал серию побед Рублёва. Один провальный гейм стоил Андрею путёвки в полуфинал

Один провальный гейм стоил россиянину Андрею Рублёву путёвки в полуфинал «Мастерса» в Мадриде! Грек с русскими корнями Стефанос Циципас прервал победную серию нашего теннисиста, начатую ещё в Белграде.

«Мастерс» в Мадриде – второй подряд крупный турнир после Монте-Карло, который пропускает из-за операции по поводу грыжи лучший на сегодняшний день теннисист России – Даниил Медведев. В его отсутствие в сетке соревнований в столице Испании оказались 3 наших игрока. Двое из них сошли с дистанции уже на стадии первого круга: Аслан Карацев проиграл квалифаеру Давиду Гоффену из Бельгии, а Карен Хачанов – обладателю уайлд-кард Люке Пую из Франции. Ну а Андрей Рублёв как высоко сеянный пропустил первый круг и начал борьбу лишь со второго раунда.

Грунтовый сезон Андрей Рублёв начал довольно резво. И если в Монте-Карло ему не удалось подтвердить прошлогодние очки – дошёл до 3-го круга вместо финала, то на турнире в Белграде россиянин завоевал титул, обыграв в решающем матче лидера мирового рейтинга Новака Джоковича. Так Рублёв собрал за карьеру коллекцию из побед над всеми представителями «Большой тройки» – Федерером, Надалем и Джоковичем. Приехав в Мадрид, Андрей продолжил успешные выступления. Сначала в рамках 2-го круга россиянин сломил в трёх сетах сопротивление британца Джека Дрэйпера, а затем одолел в двух упорных партиях ещё одного представителя Великобритании – Даниэля Эванса. Таким образом, к 1/4 финала Мадрида Рублёв подошёл с серией из 6 побед. Отметим, что теперь у Андрея есть выходы в четвертьфиналы на всех грунтовых «Мастерсах» – в Мадриде-2022, а также Риме и Монте-Карло-2021.

Соперником Андрея в борьбе за выход в полуфинал Мадрида стал грек Стефанос Циципас. Теннисисты знакомы с детства и упорно соперничали ещё по юниорам. В профессиональном туре у них тоже уже набралась богатая история личных встреч. Перед 1/4 финала Мадрида счёт был равный – 4-4. Циципас победил в Next Gen ATP Finals – 2018, на «Ролан Гаррос», в ATP Finals – 2020 и финале Монте-Карло-2021. Андрей первенствовал на US Open – 2019, в Гамбурге-2020, Роттердаме и ATP Finals – 2021.

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в интервью «Чемпионату» поделился ожиданиями: «Считаю, что шансы равны. Для меня нет явного фаворита. Оба играют достаточно уверенно сейчас. На мой взгляд, Андрей более стабильный на задней линии, а Циципас более вариативный. Грунт в Мадриде — это вообще другой грунт, потому что там высота. Мадридский грунт не даёт Циципасу преимущества над Рублёвым. Будет интересный матч».

А президент ФТР Шамиль Тарпищев отметил тот компонент, за счёт которого Рублёв может получить преимущество: «Циципас очень прилично играет на земле и более разнообразен, чем Рублёв. Результат матча будет зависеть от того, насколько Рублёв будет агрессивен и насколько он будет использовать свои атакующие вариации. Но Циципас очень сильно играет. Рублёву главное подавать, чтобы выбить 70-72 процента. И ровно подавать. Естественно, что вторая подача тоже проблематична с позиции разнообразия. Подача будет иметь решающую роль для Рублёва для достижения результата».

В игру быстрее вошёл Циципас – он вёл себя активнее на корте и действовал увереннее. Удачно подав, грек сразу же вцепился в гейм соперника и с 5-го брейк-пойнта добился своего – 2:0. До конца сета соперники чётко держали свои подачи, и у Рублёва не было шансов отыграться – 6:3 за 38 минут. Во второй партии Стефанос немного «подсел», стал больше ошибаться, иногда заигрывался и действовал небрежно. Этим и воспользовался Андрей – в 6-м гейме он сделал брейк, а следом ещё один – 6:2 за 36 минут. В третьем сете теннисисты чётко контролировали свои подачи, время от времени радуя зрителей красивыми розыгрышами. Но тут в 9-м гейме Андрей буквально провалился – не пошла подача и Циципас под ноль сделал брейк – 5:4. Россиянин попытался тут же отыграться, но не реализовал 2 брейк-пойнта и позволил Стефаносу довести матч до победы – 6:3, 2:6, 6:4 за 2 часа 1 минуту.

Вот так Андрей Рублёв 5-й раз в профессиональном туре проиграл Циципасу и прервал серию побед, начатую ещё в Белграде. Ну а Циципас в полуфинале Мадрида сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим – Александр Зверев.