Стало известно, с кем Андрей Рублёв сыграет на старте «Мастерса» в Риме

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв узнал первого соперника на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Им стал серб Филип Краинович.

Напомним, Рублёв – шестой сеяный турнира, поэтому начинает соревнования со второго круга.

Краинович в первом круге Рима обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:4). Встреча продлилась 2 часа 10 минут. Краинович шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Тиафо — 15 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

История личных встреч Рублёва с Краиновичем насчитывает четыре поединка. Баланс побед равный — две на две, однако стоит отметить, что одну из побед над сербом россиянин одержал в рамках Кубка Дэвиса.