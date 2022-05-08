Ким Клейстерс: матчи Алькараса возвращают меня во времена, когда свой путь начинал Надаль

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс восхитилась выступлением 19-летнего испанца Карлоса Алькараса на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Напомним, Алькарас вышел в финал турнира, в четвертьфинале и полуфинале обыграв соотечественника Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича соответственно. Он стал первым теннисистом в истории, кому удалось одержать победы над Надалем и Джоковичем в двух матчах подряд на грунте.

«Так волнительно наблюдать за тем, как ещё один испанский подросток прокладывает себе путь в нашем виде спорта. Это возвращает меня в 2004—2005-е, когда Рафа начал свой путь. Также я очень рада за Хуан-Карлоса Ферреро (тренера Алькараса. – Прим. «Чемпионата»), поздравляю Карлоса!» — написала Клейстерс в своих социальных сетях.