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Дарья Касаткина уверенно вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Риме

Дарья Касаткина уверенно вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Риме
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй раунд грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Соперницей Касаткиной, занимающей 23-е место в рейтинге WTA, была 24-я ракетка мира Тамара Зиданшек из Словении. Российская спортсменка одержала уверенную победу со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Касаткина один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки. У Зиданшек ни одного эйса, но и ни одной ошибки на подаче. Россиянка использовала семь брейк-пойнтов из девяти (процент реализации составил 78%), а словенка — четыре из 12 (33%).

Во втором круге Дарья Касаткина сыграет либо с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, либо с канадкой Лейлой Фернандес.

Турнирная сетка
Рим (ж). 1-й круг
09 мая 2022, понедельник. 12:05 МСК
Дарья Касаткина
23
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Тамара Зиданшек
24
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
Комментарии
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