Дарья Касаткина уверенно вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй раунд грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Соперницей Касаткиной, занимающей 23-е место в рейтинге WTA, была 24-я ракетка мира Тамара Зиданшек из Словении. Российская спортсменка одержала уверенную победу со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Касаткина один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки. У Зиданшек ни одного эйса, но и ни одной ошибки на подаче. Россиянка использовала семь брейк-пойнтов из девяти (процент реализации составил 78%), а словенка — четыре из 12 (33%).

Во втором круге Дарья Касаткина сыграет либо с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, либо с канадкой Лейлой Фернандес.