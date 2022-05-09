Дарья Касаткина уверенно вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Риме
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй раунд грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Соперницей Касаткиной, занимающей 23-е место в рейтинге WTA, была 24-я ракетка мира Тамара Зиданшек из Словении. Российская спортсменка одержала уверенную победу со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.
Касаткина один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки. У Зиданшек ни одного эйса, но и ни одной ошибки на подаче. Россиянка использовала семь брейк-пойнтов из девяти (процент реализации составил 78%), а словенка — четыре из 12 (33%).
Во втором круге Дарья Касаткина сыграет либо с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, либо с канадкой Лейлой Фернандес.
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