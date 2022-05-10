Эмма Радукану снялась с матча на турнире в Риме из-за травмы

Чемпионка US Open – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану не смогла продолжить матч первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Радукану (10) встречалась с победительницей US Open – 2019, канадкой Бьянкой Андрееску. Андрееску мощно провела первый сет и выиграла его со счётом 6:2. При счёте 2:1 в пользу канадки во второй партии Радукану снялась с матча из-за травмы спины. В итоге встреча продлилась 1 час 5 минут. Радукану пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Андрееску три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем раунде Андрееску сразится с представительницей Испании Саро Соррибес-Тормо.