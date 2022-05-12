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Шнайдер рассказала, за счёт чего оформила хет-трик на ITF

Шнайдер рассказала, за счёт чего оформила хет-трик на ITF
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Диана Шнайдер в последнее время громит всех на юниорских турнирах. Российская теннисистка выиграла три трофея ITF Pro за месяц на харде и глине.

«Я больше была готова головой. Стала поувереннее в себе и спокойна в эмоциональном плане. Год назад я активно занималась с психологами. Но, считаю, ни один психолог не поможет, пока ты не устаканишь всё для себя. У каждого своя проблема: кто-то боится по мячу ударить, другой бегать не может. А я — перфекционист, хочу, чтобы всё было идеально и все удары по девяточкам.

Я могла сделать ошибку, очень сильно расстроиться, разозлиться на себя. Эмоции бурлили, и я выключалась. На трёх турнирах у меня получалось контролировать свои эмоции и не зацикливаться на ошибках», – сказала Шнайдер корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

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