Карен Хачанов опубликовал пост после выхода в третий круг «Мастерса» в Риме

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост в своих социальных сетях, после того как вышел в третий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Во втором раунде Хачанов обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:4, 2:6, 6:1.

«Продолжаю бороться и двигаться дальше! Хорошая победа и атмосфера сегодня! Спасибо за поддержку в Италии», — написал российский спортсмен.

В третьем круге Карен Хачанов сразится с пятой ракеткой мира греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Матч Хачанов — Циципас состоится сегодня, 12 мая, и начнётся не ранее 13:30 мск.

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