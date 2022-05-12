Карен Хачанов опубликовал пост после выхода в третий круг «Мастерса» в Риме
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост в своих социальных сетях, после того как вышел в третий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Во втором раунде Хачанов обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:4, 2:6, 6:1.
«Продолжаю бороться и двигаться дальше! Хорошая победа и атмосфера сегодня! Спасибо за поддержку в Италии», — написал российский спортсмен.
В третьем круге Карен Хачанов сразится с пятой ракеткой мира греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Матч Хачанов — Циципас состоится сегодня, 12 мая, и начнётся не ранее 13:30 мск.
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