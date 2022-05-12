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Шаповалов обыграл Надаля и вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Шаповалов обыграл Надаля и вышел в четвертьфинал турнира в Риме
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Канадский теннисист Денис Шаповалов нанёс поражение в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» испанцу Рафаэлю Надалю. Встреча завершилась со счётм 1:6, 7:5, 6:2. Таким образом, Шаповалов вышел в четвертьфинал соревнований, а Надаль завершил выступление на турнире.

Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Четвёртая ракетка мира Надаль сделал два эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. У 16-й ракетки мира Шаповалова было 13 подач навылет, три двойные ошибки и четыре брейк-пойнта из 10.

Отметим, в третьем сете Надаль заметно хромал и испытывал дискомфорт.

За выход в полуфинал турнира Шаповалов поборется с норвежцем Каспером Руудом.

Рим (м). 3-й круг
12 мая 2022, четверг. 21:00 МСК
Рафаэль Надаль
4
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 2
1 		7 6
         
Денис Шаповалов
16
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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