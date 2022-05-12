Шаповалов обыграл Надаля и вышел в четвертьфинал турнира в Риме
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Канадский теннисист Денис Шаповалов нанёс поражение в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» испанцу Рафаэлю Надалю. Встреча завершилась со счётм 1:6, 7:5, 6:2. Таким образом, Шаповалов вышел в четвертьфинал соревнований, а Надаль завершил выступление на турнире.
Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Четвёртая ракетка мира Надаль сделал два эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. У 16-й ракетки мира Шаповалова было 13 подач навылет, три двойные ошибки и четыре брейк-пойнта из 10.
Отметим, в третьем сете Надаль заметно хромал и испытывал дискомфорт.
За выход в полуфинал турнира Шаповалов поборется с норвежцем Каспером Руудом.
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