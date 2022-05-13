«Это не травма. Я живу с болью». Надаль сенсационно проиграл в Риме и ушёл с корта хромая

На грунтовом «Мастерсе» в Риме прогремела сенсация. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль сенсационно проиграл в 3-м круге, причём с корта он уходил прихрамывая. А ведь до «Ролан Гаррос» осталось всего 10 дней!

В прошлом году украшением «Мастерса» в Риме стал финал между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Испанец завоевал свой 10-й трофей на этом соревновании и сейчас, когда прошла жеребьёвка нового розыгрыша, многие болельщики и специалисты стали ожидать полуфинала между всё теми же многократными чемпионами турниров «Большого шлема». Однако до этого поединка ещё нужно было каждому дойти. Джокович пока добрался до 1/4 финала, уверенно разобравшись с Асланом Карацевым и Стэном Вавринкой. А вот Надалю этого сделать не удалось. Что же случилось с Королём грунта?

Грунтовый сезон Рафаэль начал с опозданием. После поражения в финале Индиан-Уэллса от Тейлора Фритца испанцу пришлось заниматься лечением травмы рёбер. Он пропустил «Мастерсы» в Майами и Монте-Карло, а также любимый турнир ATP-500 в Барселоне. Вернулся Надаль только в Мадриде, где дошёл до 1/4 финала и уступил юному Карлосу Алькарасу, которого называют наследником самого Рафы. В Риме как высоко сеянный Надаль пропускал первый круг, а во втором без проблем прошёл Джона Иснера – 6:3, 6:1.

В 1/8 финала Рафаэлю достался довольно непростой соперник – Денис Шаповалов. Дело в том, что канадец с русскими корнями – один из немногих теннисистов в туре, который может похвастать несколькими победами над Надалем. До поединка в Риме счёт официальных личных встреч был 4-1 в пользу испанца. Денис победил Рафу в Монреале-2017. Но ещё можно вспомнить показательный турнир в Абу-Даби в декабре 2021 года, когда Шаповалов вновь оказался сильнее испанца. А ещё на один матч – в полуфинале Парижа-2019 – Надаль и вовсе не вышел. Что касается последней встречи, то она состоялась в рамках 1/4 финала Australian Open – 2022 и проходила в весьма драматичных обстоятельствах. Шаповалов отыгрался с 0:2 по сетам, а потом уступил всё же Надалю в 5-й решающей партии.

Вот и сейчас в Риме Надаль начал очень бодро – задавил канадца темпом и острыми ударами. Уже через 43 минуты испанец довёл партию до победы, отдав сопернику лишь гейм – 6:1. А вот во второй партии у Надаля начались проблемы. Как потом испанец признался на пресс-конференции, он почувствовал резкую боль в той самой ноге, которую многие годы пытается лечить. Гейм за геймом Шаповалов перехватывал инициативу, выиграл второй сет – 7:5 и сравнял счёт по партиям. Ну а в третьем сете борьбы вообще не получилось. После счёта 2:2 Надаль вообще не мог больше скрывать боль, он хромал, не доставал мячи и быстро проиграл. 1:6, 7:5, 6:2 в пользу канадца.

После матча Рафаэль был очень расстроен и сказал журналистам: «Я почувствовал сильную боль во втором сете. Но это не травма. Я живу с болью. Это то, что меня всё время сопровождает. Такие дни, как сегодня, просто нужно принять и попробовать двигаться дальше. Хотя мне это и нелегко. Я играю, чтобы быть счастливым. Мне нравится играть, нравится соревноваться. Но жить с болью очень тяжело во многих отношениях. Надеюсь, я смогу играть дальше. Что касается «Ролан Гаррос», это всё ещё цель. Посмотрим, что будет через пару дней. Мой доктор будет со мной в Париже. Надеюсь, там всё будет по-другому».

Вылет в 3-м круге – это самый ранний сход Надаля на турнире в Риме с 2008 года. Тогда он проиграл во 2-м круге, после чего неизменно доходил как минимум до 1/4 финала. Это поражение означает, что с понедельника Рафаэль покинет топ-4, а значит, на «Ролан Гаррос» ему может достаться уже в 1/4 финала кто-то из ведущей четвёрки – Джокович, Медведев, Зверев или Циципас.