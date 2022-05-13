Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина обыграла третью ракетку мира Бадосу и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Касаткина обыграла третью ракетку мира Бадосу и вышла в четвертьфинал турнира в Риме
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, вышла в четвертьфинал турнира Риме. В третьем круге она обыграла третью ракетку мира, испанку Паулу Бадосу со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Касаткина допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету Бадосы 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 11.

За выход в полуфинал Касаткина сыграет со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, которая в предыдущем раунде обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Напомним, во втором раунде Касаткина обыграла канадку Лейлу Фернандес, а Бадоса победила белоруску Александру Саснович.

Турнир в Риме проходит с 9 по 15 мая. Призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финале прошлого года обыграла Каролину Плишкову.

Рим (ж). 3-й круг
12 мая 2022, четверг. 23:55 МСК
Дарья Касаткина
23
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Паула Бадоса
3
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022