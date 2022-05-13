Касаткина обыграла третью ракетку мира Бадосу и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, вышла в четвертьфинал турнира Риме. В третьем круге она обыграла третью ракетку мира, испанку Паулу Бадосу со счётом 6:4, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Касаткина допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету Бадосы 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 11.
За выход в полуфинал Касаткина сыграет со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, которая в предыдущем раунде обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Напомним, во втором раунде Касаткина обыграла канадку Лейлу Фернандес, а Бадоса победила белоруску Александру Саснович.
Турнир в Риме проходит с 9 по 15 мая. Призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финале прошлого года обыграла Каролину Плишкову.
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