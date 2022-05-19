Пресс-служба «Ролан Гаррос» назвала топ-4 фаворитов. Даниил Медведев не попал в список

На официальном сайте «Ролан Гаррос» вышел материал, посвящённый главным фаворитам турнира в мужском одиночном разряде. Открытый чемпионат Франции пройдёт с 22 мая по 5 июня.
Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, который в 2021 году вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», не попал в список. В числе четырёх фаворитов турнира: серб Новак Джокович, испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль и грек Стефанос Циципас.
Джокович является действующим победителем «Ролан Гаррос». 19-летний Алькарас добился резкого прогресса в сезоне-2022. Он выиграл четыре турнира, в том числе два «Мастерса», и поднялся на шестое место в рейтинге ATP. Надаль 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Циципас уступил Джоковичу в финале 2021 года.
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