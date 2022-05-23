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Ига Свёнтек прокомментировала разгром украинки Леси Цуренко со счётом 6:2, 6:0

Ига Свёнтек прокомментировала разгром украинки Леси Цуренко со счётом 6:2, 6:0
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала выход во второй круг Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга «Ролан Гаррос» Свёнтек победила представительницу Украины Лесю Цуренко со счётом 6:2, 6:0. Это её 29-я победа подряд.

«Я просто хотела, чтобы это продолжилось. Я понимаю, что когда-нибудь моя серия оборвётся.

Вообще я работаю каждый день и сосредоточена на теннисе, а не на статистике и числах. Играю в теннис, сосредоточиваюсь на своей игре, нахожусь в пузыре. Это помогает мне оставаться стабильной. Вот что я делала в последние недели и собираюсь продолжать делать это здесь», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

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