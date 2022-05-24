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Янчук назвал Рублёва одним из кандидатов на победу на «Ролан Гаррос»

Янчук назвал Рублёва одним из кандидатов на победу на «Ролан Гаррос»
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в первом круге «Ролан Гаррос». Рублёв обыграл южнокорейца Квон Сон У со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4.

«Закономерная победа Рублёва. Он же седьмой в рейтинге — это высокая позиция! Ясно, что в первых кругах вполне доступные спортсмены, они их классом выше. Хотя в первом круге нужно войти в игру. Андрею не занимать опыта и уверенности в себе. Его искромётные и угрожающие удары справа делают своё дело. Хотя он и слева неплох, да и бегает хорошо. Но справа у него коронные удары, которыми он подавляет соперников.

Думаю, что мы будем с удовольствием и интересом следить за его дальнейшими играми. Ведь Рублёв является одним из кандидатов на победу в турнире. Не говорим о шансах, но они есть! Во втором круге будет не самый лёгкий, но содержательный матч. Андрею хватит мастерства одолеть и Дельбониса, и Маннарино. Шансы: 80 на 20 в пользу Рублёва», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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