Рублёв и Медведев начали в Париже поход навстречу друг другу. Кого ещё им нужно обыграть

Андрей Рублёв, как и ранее Даниил Медведев, выиграл свой стартовый матч на «Ролан Гаррос» — 2022, и таким образом теннисисты начали поход навстречу друг другу в русском четвертьфинале. Посмотрим, кого им для этого ещё нужно обыграть.

Вторник на «Ролан Гаррос» — 2022 начался с уверенной победы Даниила Медведева в стартовом для себя поединке – 6:2, 6:2, 6:2. Россиянин только неделю назад начал грунтовый сезон поражением в Женеве от француза Ришара Гаске. Однако сейчас в Париже выглядел совсем по-другому. Есть, правда, информация, что его соперник аргентинец Факундо Багнис играл с травмой. Однако это не умаляет заслуги самого Даниила в победе.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук в интервью «Чемпионату» оценил состояние Даниила на данный момент: «Сейчас у Медведева проходит этап набора игровой формы. Он же сеяный и попадает на более слабых соперников. Я думаю, что это очень хорошо, ему необходимо набрать форму. Учитывая, что матчи сейчас проходят через день, у него будет время восстановиться и подготовиться к следующему поединку. Думаю, что до третьего круга Даниил дойдёт, а вот дальше могут возникнуть трудности».

Последним из российских мужчин начал турнир Андрей Рублёв, посеянный под 7-м номером. В отличие от Медведева, Андрей провёл полноценный грунтовый сезон. Он провёл четыре турнира, завоевал титул в Белграде, обыграв в решающем матче 1-ю ракетку мира Новака Джоковича. И вообще Рублёв прекрасно чувствует себя на грунте, а восемь лет назад на тех же кортах Парижа он выиграл юниорский «Ролан Гаррос». Первым соперником россиянина на турнире-2022 стал хорошо ему знакомый кореец Квон Сон У, 71-я ракетка мира. Теннисисты уже дважды играли в этом году, и в обоих случаях победил Андрей, правда, на харде – в Роттердаме и Дубае.

Начало поединка получилось упорным и равным. Цепкий кореец доставал многие мячи. Андрей торопился поскорее добраться до брейка и много ошибался. Впрочем, и у Квона были брейк-пойнты, которые он тоже не реализовал. Дело завершилось тай-брейком, где преуспел кореец – 7:6 (7:5) за 1 час 1 минуту, а Рублёв достал из кармана запасной мяч и с досады ударил по нему ракеткой, едва не попав рикошетом в работника, убирающего корт, за что получил предупреждение от арбитра на вышке. Во втором сете Андрей ещё долго пытался забрать чужую подачу, пока не добился своего в 7-м гейме. Этот успех настолько вдохновил россиянина, что он на одном дыхании довёл партию до победы – 6:3 за 38 минут. Следующий сет Рублёв взял ещё увереннее – 6:2. К тому моменту матч продолжался уже 2,5 часа. В четвёртой партии ситуация снова выровнялась. Никто из теннисистов долго не мог добраться даже до брейк-пойнтов. И всё же в концовке Андрей дожал соперника и довёл всё до победы – 6:7, 6:3, 6:2, 6:4 ровно за 3 часа.

Вот так Андрей Рублёв, выиграв стартовый матч, сделал первый шаг навстречу русскому четвертьфиналу с Даниилом Медведевым. Приведём таблицу, с кем наши теннисисты могут сыграть в следующих матчах вплоть до 1/4 финала.



Соперники наших теннисистов до возможного очного четвертьфинала:

Рублёв (7) Медведев (2) 2-й круг Дельбонис Джере 3-й круг Ивашко / Гарин Кецманович (28) / Бублик 4-й круг Басилашвили (22) / Макдональд – Карбальес-Баэна / Отте / Фрэнтэнджело / Синнер (11) Карреньо-Буста (16) / Симон / Веселы / Джонсон – Фучович / Чилич (20)

Сеяные соперники у наших теннисистов начнутся не ранее 3-го круга. Наиболее опасный из них для Рублёва – это, конечно же, Янник Синнер (11), которому он уступил недавно в 3-м круге «Мастерса» в Монте-Карло. Для Даниила непростыми могут быть встречи с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (16) и венгром Мартоном Фучовичем.