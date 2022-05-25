Даниил Медведев опубликовал пост с одной фразой после победы и выхода во второй круг «РГ»

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новый пост в своих социальных сетях, после того как вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. Соперником Медведева в матче первого круга был аргентинец Факундо Багнис, занимающий 103-е место в рейтинге ATP. Российский спортсмен обыграл Багниса со счётом 6:2, 6:2, 6:2.

«Рад быть здесь», — написал Даниил Медведев и тегнул официальный аккаунт «Ролан Гаррос».

Соперником Медведева в матче второго круга Открытого чемпионата Франции станет сербский теннисист Ласло Джере, который в первом раунде победил представителя Литвы Ричардаса Беранкиса.



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