Даниил Медведев опубликовал пост с одной фразой после победы и выхода во второй круг «РГ»
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новый пост в своих социальных сетях, после того как вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. Соперником Медведева в матче первого круга был аргентинец Факундо Багнис, занимающий 103-е место в рейтинге ATP. Российский спортсмен обыграл Багниса со счётом 6:2, 6:2, 6:2.
«Рад быть здесь», — написал Даниил Медведев и тегнул официальный аккаунт «Ролан Гаррос».
Соперником Медведева в матче второго круга Открытого чемпионата Франции станет сербский теннисист Ласло Джере, который в первом раунде победил представителя Литвы Ричардаса Беранкиса.
Также посмотрите видео, посвящённое призовым звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
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