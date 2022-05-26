Определился соперник Даниила Медведева в третьем круге «Ролан Гаррос»

Стало известно, с кем вторая ракетка мира Даниил Медведев сыграет в третьем круге «Ролан Гаррос». Соперником российского теннисиста станет представитель Сербии Миомир Кецманович, который в матче второго раунда победил Александра Бублика из Казахстана со счётом 4:6, 7:5, 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут.

Кецманович выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки. У него 10 использованных брейк-пойнтов из 19 (процент реализации составил 53%). У Бублика 14 подач навылет и 12 двойных ошибок. Он реализовал пять брейк-пойнтов из семи (71%).

Напомним, в 2021 году Даниил Медведев дошёл до четвертьфинала «Ролан Гаррос».

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»: