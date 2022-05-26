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Определился соперник Даниила Медведева в третьем круге «Ролан Гаррос»

Определился соперник Даниила Медведева в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Стало известно, с кем вторая ракетка мира Даниил Медведев сыграет в третьем круге «Ролан Гаррос». Соперником российского теннисиста станет представитель Сербии Миомир Кецманович, который в матче второго раунда победил Александра Бублика из Казахстана со счётом 4:6, 7:5, 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут.

Кецманович выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки. У него 10 использованных брейк-пойнтов из 19 (процент реализации составил 53%). У Бублика 14 подач навылет и 12 двойных ошибок. Он реализовал пять брейк-пойнтов из семи (71%).

Напомним, в 2021 году Даниил Медведев дошёл до четвертьфинала «Ролан Гаррос».

Турнирная сетка
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
26 мая 2022, четверг. 13:40 МСК
Миомир Кецманович
31
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		7 6 6  
6 		5 2 1  
             
Александр Бублик
42
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

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