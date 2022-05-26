Определился соперник Даниила Медведева в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Стало известно, с кем вторая ракетка мира Даниил Медведев сыграет в третьем круге «Ролан Гаррос». Соперником российского теннисиста станет представитель Сербии Миомир Кецманович, который в матче второго раунда победил Александра Бублика из Казахстана со счётом 4:6, 7:5, 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут.
Кецманович выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки. У него 10 использованных брейк-пойнтов из 19 (процент реализации составил 53%). У Бублика 14 подач навылет и 12 двойных ошибок. Он реализовал пять брейк-пойнтов из семи (71%).
Напомним, в 2021 году Даниил Медведев дошёл до четвертьфинала «Ролан Гаррос».
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
26 мая 2022, четверг. 13:40 МСК
31
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|7
|6
|6
|
|5
|2
|1
42
Александр Бублик
А. Бублик
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