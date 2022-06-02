19-летний Хольгер Руне отреагировал на совет «поучиться манерам у Каспера Рууда»
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40-я ракетка мира 19-летний датский теннисист Хольгер Руне отреагировал на критику своего поведения со стороны болельщика после четвертьфинального матча на «Ролан Гаррос» — 2022 с норвежцем Каспером Руудом.
Рууд (8) обыграл Руне со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3. После матча теннисисты обвинили друг друга в неподобающем поведении. Касперу не понравилось холодное рукопожатие соперника у сетки, Хольгер заявил, что Рууд кричал ему в лицо в раздевалке.
«Возьми себя в руки. Споришь по каждому решению и кричишь как ребёнок. Тебе стоит поучиться манерам у Рууда», — написал пользователь в «Твиттере», позднее удалив послание.
«Нет, спасибо. Я предпочитаю оставаться собой», — ответил пользователю Руне.
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