Пятая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 30-й финал турнира «Большого шлема».

Это произошло после того, как Надаль обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2022 со счётом 7:6 (10:8), 6:6 RT).

Лидерами тура по количеству проведённых финалов турниров «Большого шлема» являются сербский теннисист Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер. Они сыграли в 31 финале.

Напомним, во втором сете полуфинального матча «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем при счёте 6:5 (30:40) в пользу Зверева представитель Германии упал на корт, неудачно подвернув голеностоп.

Зверев закричал, а затем начал плакать от боли. К нему выбежали врачи и подбежал сам Надаль. Зверева увезли с корта на коляске. Матч был остановлен.

Через несколько минут Александр Зверев вернулся на корт на костылях и сообщил главному арбитру встречи, что он не сможет доиграть матч до конца.

Соперником Надаля в финале «Ролан Гаррос» станет либо норвежец Каспер Рууд, либо хорват Марин Чилич.

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»: