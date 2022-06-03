Надаль сделает Медведева первой ракеткой мира? Полуфиналы «Ролан Гаррос». LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня «Ролан Гаррос» – 2022. В пятницу на Центральном корте сражаются Рафаэль Надаль с Александром Зверевым, а Каспер Рууд с Марином Чиличем. За предыдущие 17 участий в «Ролан Гаррос» Рафаэль 14 раз дошёл до 1/2 финала, 13 из них выиграл, вышел в финал и завоевал затем титул — и лишь в прошлом году уступил на стадии 1/2 финала будущему чемпиону Новаку Джоковичу. Сейчас соперником Надаля является Александр Зверев, который не только стремится выиграть свой первый «Шлем», но и стать по итогам турнира первой ракеткой мира. Если Александр проиграет на любой стадии, то 13 июня первой ракеткой мира станет Даниил Медведев. Поможет ли испанец Даниилу?
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Пока идёт этот напряжённый и интересный матч, вы можете пройти наш опрос — кто победит?
Зверев сделал брейк в стартовом же гейме и пока сохраняет преимущество — 3:1.
Конечно, главный матч сегодня — Надаль — Зверев, но также в пятницу состоится и второй полуфинал — Чилич — Рууд. Именно Чилич выбил из сетки в 4-м круге россиянина Даниила Медведева, который вёл борьбу с Джоковичем и Зверевым за звание 1-й ракетки мира. И кстати теперь Надаль может помочь Даниилу стать первой ракеткой мира через неделю, 13 июня, если победит сегодня Зверева. Полные расклады, при каких вариантах кто из тройки игроков займёт какое место, расписаны в нашей статье — превью дня.
Надаль очень часто травмируется, пропускал из-за этого много турниров. Как испанец продержался так долго в туре, попытались разобраться в нашем материале.
У Надаля сегодня день рождения — ему исполнилось 36 лет. Чаще всего этот праздник Рафа встречал на турнире, и организаторы не могли обойти стороной такое событие. Посмотрите на подборку праздничных тортов Надаля!
Матч начался!
Матч должен был начаться в 15:45, но в Париже сейчас дождь. Была небольшая задержка на закрытие крыши на центральном корте. И вот матч начался!
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