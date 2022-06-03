Надаль сделает Медведева первой ракеткой мира? Полуфиналы «Ролан Гаррос». LIVE!

Александр Зверев сражается с Королём грунта за место в финале Парижа! Все подробности – в нашей онлайн-трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня «Ролан Гаррос» – 2022. В пятницу на Центральном корте сражаются Рафаэль Надаль с Александром Зверевым, а Каспер Рууд с Марином Чиличем. За предыдущие 17 участий в «Ролан Гаррос» Рафаэль 14 раз дошёл до 1/2 финала, 13 из них выиграл, вышел в финал и завоевал затем титул — и лишь в прошлом году уступил на стадии 1/2 финала будущему чемпиону Новаку Джоковичу. Сейчас соперником Надаля является Александр Зверев, который не только стремится выиграть свой первый «Шлем», но и стать по итогам турнира первой ракеткой мира. Если Александр проиграет на любой стадии, то 13 июня первой ракеткой мира станет Даниил Медведев. Поможет ли испанец Даниилу?