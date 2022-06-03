Дмитриева: всё работает на Медведева, хотя он ничего не сделал для звания первой ракетки

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о возвращении россиянина Даниила Медведева на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.



Это произошло после того, как испанец Рафаэль Надаль пробился в финал «Ролан Гаррос», обыграв представителя Германии Александра Зверева (7:6 (10:8), 6:6 Rt). В итоге 13 июня, когда у теннисистов сгорят очки за «Ролан Гаррос» — 2021, Медведев вновь вернётся на первое место рейтинга ATP, в котором он лидировал с 28 февраля по 20 марта.

«Даниил был первой ракеткой мира, но ему не везло. Сколько Даня продержится? Впереди три маленьких турнира. Саша Зверев был главным конкурентом, но выбыл на неопределённый период. Джокович будет играть на Уимблдоне, на котором не будут засчитываться очки. Всё работает в пользу Медведева, хотя для первой ракетки мира он ничего не сделал», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.