Мартина Навратилова и Билли Джин Кинг поздравили Надаля с 14-й победой на «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде и бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова, а также 12-кратная чемпионка ТБШ американка Билли Джин Кинг поздравили в социальных сетях испанца Рафаэля Надаля (5) с исторической 14-й победой на Открытом чемпионате Франции.

«Рафаэль Надаль – 14!!!» – написала Навратилова.

«Король грунта снова сделал это. Поздравляю Рафаэля Надаля с его 14-й победой на Открытом чемпионате Франции и 22-й победой на турнирах «Большого шлема», – написала Кинг.

Призовой фонд «Ролан Гаррос» в этом году составил € 43 млн. На пути к 14-му титулу Надаль обыграл четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга: канадца Феликса Оже-Альяссима (9), серба Новака Джоковича (1), немца Александра Зверева (3) и норвежца Каспера Рууда (8).