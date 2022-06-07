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Кирьос — про Бублика: вижу в Алексе частичку себя. Он очень талантлив и знает об этом

Кирьос — про Бублика: вижу в Алексе частичку себя. Он очень талантлив и знает об этом
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Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился впечатлениями от игры с казахстанцем Александром Бубликом в парном разряде. Ранее теннисисты успешно стартовали на турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), обыграв мексиканца Ханса Хача Вердуго и австрийца Филиппа Освальда со счётом 6:2, 6:4.

«Когда я наблюдаю за Алексом, то вижу частичку себя. То, как он играет, ведёт себя, передвигается – я нахожу в этом себя. Он очень талантлив и знает об этом. Очень опасно, когда игрок осознаёт, что обладает большим талантом. Меня это забавляет. Всегда хотел узнать, каково это – играть с кем-то вроде меня. Кроме того, он плохой слушатель. Он не слушает, что я говорю. Это так забавно», — приводит слова Кирьоса Eurosport.de.

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