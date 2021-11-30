«Как сказала одна легенда…» Бублик цитирует Медведева и становится героем Казахстана

На проходящем в трёх европейских городах (Мадриде, Турине и Инсбруке) Кубке Дэвиса уже определился первый участник полуфиналов. Им стала команда Хорватии, в напряжённой борьбе сломившая сопротивление сборной Италии (2-1). Российская сборная свой первый матч в плей-офф проведёт 2 декабря, когда команде Шамиля Тарпищева будет противостоять сборная Швеции. В других четвертьфиналах сыграют Великобритания и Германия (30 ноября), а также Сербия и Казахстан (1 декабря).

Сборная Казахстана пробилась в плей-офф, заняв первое место в группе B, последовательно обыграв команды Швеции (2-1) и Канады (3-0). Одним из главных героев в её составе оказался уроженец Ленинградской области 24-летний Александр Бублик, защищающий цвета Казахстана на протяжении последних пяти лет. Именно Бублик одержал переломную победу в противостоянии Казахстана со Швецией. В первом матче многоопытный Михаил Кукушкин в двух сетах уступил Элиасу Имеру, после чего Бублик уже не имел права на осечку в матче с Микаэлем Имером. Александр проиграл первый сет со счётом 3:6, поставив себя и всю команду на грань общего поражения. Во второй партии Бублик выдержал сложнейшее испытание, оставив сет за собой (6:4), а затем добил шведского спортсмена «баранкой» (6:0).

Если бы речь шла о выступлении Александра в турнирах серии ATP, то, скорее всего, он бы этот матч проиграл. У Бублика откровенно не шла игра на протяжении большей части встречи, и в такой ситуации в профессиональном туре известный своим эксцентричным поведением на корте Александр наверняка бы ударился в проявление эмоций, начав выплёскивать негатив как на себя, так и на окружающих, и эти эмоции бы его и «прибили». Но представлять страну на международном уровне – это совсем другое дело. Бублик нашёл в себе силы сосредоточиться исключительно на теннисе, переломил ход неудачно складывавшегося матча и принёс команде важнейшее очко. Именно об этом сам теннисист и говорил на послематчевой пресс-конференции.

«Я отношусь к Кубку Дэвиса серьезнее, чем к туру, потому что играю не только за себя. Думаю, поэтому у меня пока неплохой результат. Я стараюсь серьезно к нему относиться – с начала тренировок и до последнего матча, который мы здесь проведём. Когда я играю матчи ATP, есть только я, и я могу делать что хочу. Если не хочу играть, могу просто уйти с корта. Здесь я играю ради куда большего, ради страны, ради болельщиков, и это важнее. Я стараюсь быть настоящим, серьёзным», – сказал игрок.

Затем Александр Недовесов и Андрей Голубев выиграли у шведов парную комбинацию, и Казахстан одержал итоговую победу – 2-1. Потом команде Юрия Щукина нужно было обыграть аутсайдера группы – сборную Канады – чтобы гарантировать себе выход в плей-офф с первого места. И Бублик снова не подвёл своих партнёров, уверенно переиграв лидера соперников Вашека Поспишила. Александр сделал счёт в матче 2-0 в пользу Казахстана, досрочно оформив для команды выход в плей-офф.

При этом в ходе встречи у 36-й ракетки мира возникло недопонимание с испанскими трибунами, которые негативно реагировали на действия Бублика. Александр подносил палец ко рту и призывал испанцев замолчать, а в интервью на корте сразу после своей победы обратился к болельщикам, освистывавшим его во время матча: «Как когда-то сказала одна легенда, обращаясь к фанатам: «Ребята, когда вы ложитесь спать, знайте, что я выиграл благодаря вам, когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл благодаря вам!»

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Таким образом, Бублик процитировал знаменитую речь Даниила Медведева с US Open — 2019. Два года назад россиянин аналогичным образом обращался к освиставшим его зрителям в Нью-Йорке. Те самые слова Даниил произнёс в интервью после победы над Фелисьяно Лопесом в матче третьего круга. Американская публика активно освистывала россиянина, который после одного из розыгрышей и вовсе показал трибунам средний палец. Помимо этого, на протяжении матча Медведев успел дерзко вырвать полотенце из рук болбоя, сломать ракетку и поругаться с арбитром на вышке.

«По-моему, это всё часть шоу. Тот же человек, который свистит в твою сторону, 20 минут спустя просит автограф. Я не имею ничего против. Они наслаждаются моментом. Конечно, им нравится ухать. Мне бы тоже понравилось, почему нет? Это часть игры. По-моему, это смешно», – добавил Бублик уже на пресс-конференции.

Слова Александра не остались незамеченным и самим Медведевым, которого Бублик и процитировал на корте. «Я видел в «Инстаграме», мне Даша показала. Это было круто! Не знаю, что здесь произошло – потому что играли Казахстан и Канада, а я не смотрел. Но видел этот отрывок – респект ему, это было круто», – сказал Медведев.

Выступление Бублика в этом розыгрыше Кубка Дэвиса уже оставило яркий след в истории турнира, по крайней мере, для Казахстана, ведь именно Александр внёс огромный вклад в выход команды в плей-офф. Теперь 24-летнего спортсмена ждёт проверка лучшим теннисистом мира – Новаком Джоковичем. Именно с первой ракеткой мира Бублик встретится вторым запуском в матче четвертьфинала турнира.

«Казахстан, вероятно, самая недооценённая команда среди тех, кто пробился в финальную часть Кубка Дэвиса. Бублик – это опасный теннисист, играющий в очень агрессивной и сложной манере. Кукушкин – ветеран, одержавший несколько очень больших побед за свою страну. Надеюсь, что на трибунах наших болельщиков окажется больше, – сказал Джокович после своего приезда в Мадрид.

При этом, если судить объективно, пройти сборную Сербии казахстанским теннисистам может помочь только спортивное чудо. И, в первую очередь, это чудо необходимо самому Бублику, ведь 34-летний Джокович в последний раз проигрывал личную встречу на Кубке Дэвиса аж в сентябре 2011 года, когда из-за травмы серб при счёте 6:7, 0:3 отказался от продолжения игры с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро. С тех пор Новак выиграл 17 матчей кряду в одиночном разряде, заодно установив национальный рекорд по победам за Сербию. Прервать потрясающую 10-летнюю серию побед Джоковича попробует Бублик. Матч Сербия – Казахстан пройдёт 1 декабря в Мадриде.

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