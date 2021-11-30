Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Davis Cup. Четвертьфинал: Иннсбрук
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Александр Бублик на Кубке Дэвиса – 2021: цитирование Медведева, встреча с Джоковичем и неожиданный успех Казахстана

«Как сказала одна легенда…» Бублик цитирует Медведева и становится героем Казахстана
Сергей Емельянов
Александр Бублик на Кубке Дэвиса – 2021
Комментарии
В 1/4 финала Кубка Дэвиса Александр Бублик попробует совершить чудо и прервать потрясающую 10-летнюю серию Новака Джоковича.

На проходящем в трёх европейских городах (Мадриде, Турине и Инсбруке) Кубке Дэвиса уже определился первый участник полуфиналов. Им стала команда Хорватии, в напряжённой борьбе сломившая сопротивление сборной Италии (2-1). Российская сборная свой первый матч в плей-офф проведёт 2 декабря, когда команде Шамиля Тарпищева будет противостоять сборная Швеции. В других четвертьфиналах сыграют Великобритания и Германия (30 ноября), а также Сербия и Казахстан (1 декабря).

В Мадрид за «Серебряной салатницей»! 10 причин следить за Кубком Дэвиса — 2021 В Мадрид за «Серебряной салатницей»! 10 причин следить за Кубком Дэвиса — 2021

Сборная Казахстана пробилась в плей-офф, заняв первое место в группе B, последовательно обыграв команды Швеции (2-1) и Канады (3-0). Одним из главных героев в её составе оказался уроженец Ленинградской области 24-летний Александр Бублик, защищающий цвета Казахстана на протяжении последних пяти лет. Именно Бублик одержал переломную победу в противостоянии Казахстана со Швецией. В первом матче многоопытный Михаил Кукушкин в двух сетах уступил Элиасу Имеру, после чего Бублик уже не имел права на осечку в матче с Микаэлем Имером. Александр проиграл первый сет со счётом 3:6, поставив себя и всю команду на грань общего поражения. Во второй партии Бублик выдержал сложнейшее испытание, оставив сет за собой (6:4), а затем добил шведского спортсмена «баранкой» (6:0).

Россия протолкнула Сербию в плей-офф. Медведев сыграет с Джоковичем не раньше финала Россия протолкнула Сербию в плей-офф. Медведев сыграет с Джоковичем не раньше финала

Если бы речь шла о выступлении Александра в турнирах серии ATP, то, скорее всего, он бы этот матч проиграл. У Бублика откровенно не шла игра на протяжении большей части встречи, и в такой ситуации в профессиональном туре известный своим эксцентричным поведением на корте Александр наверняка бы ударился в проявление эмоций, начав выплёскивать негатив как на себя, так и на окружающих, и эти эмоции бы его и «прибили». Но представлять страну на международном уровне – это совсем другое дело. Бублик нашёл в себе силы сосредоточиться исключительно на теннисе, переломил ход неудачно складывавшегося матча и принёс команде важнейшее очко. Именно об этом сам теннисист и говорил на послематчевой пресс-конференции.

«Я отношусь к Кубку Дэвиса серьезнее, чем к туру, потому что играю не только за себя. Думаю, поэтому у меня пока неплохой результат. Я стараюсь серьезно к нему относиться – с начала тренировок и до последнего матча, который мы здесь проведём. Когда я играю матчи ATP, есть только я, и я могу делать что хочу. Если не хочу играть, могу просто уйти с корта. Здесь я играю ради куда большего, ради страны, ради болельщиков, и это важнее. Я стараюсь быть настоящим, серьёзным», – сказал игрок.

Бублик признался в ненависти к теннису. Зачем он вообще выходит на корт? Бублик признался в ненависти к теннису. Зачем он вообще выходит на корт?

Затем Александр Недовесов и Андрей Голубев выиграли у шведов парную комбинацию, и Казахстан одержал итоговую победу – 2-1. Потом команде Юрия Щукина нужно было обыграть аутсайдера группы – сборную Канады – чтобы гарантировать себе выход в плей-офф с первого места. И Бублик снова не подвёл своих партнёров, уверенно переиграв лидера соперников Вашека Поспишила. Александр сделал счёт в матче 2-0 в пользу Казахстана, досрочно оформив для команды выход в плей-офф.

При этом в ходе встречи у 36-й ракетки мира возникло недопонимание с испанскими трибунами, которые негативно реагировали на действия Бублика. Александр подносил палец ко рту и призывал испанцев замолчать, а в интервью на корте сразу после своей победы обратился к болельщикам, освистывавшим его во время матча: «Как когда-то сказала одна легенда, обращаясь к фанатам: «Ребята, когда вы ложитесь спать, знайте, что я выиграл благодаря вам, когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл благодаря вам!»

Публикация доступна в «твиттере» Davis Cup. Права на видео принадлежат Davis Cup (ITF).

Таким образом, Бублик процитировал знаменитую речь Даниила Медведева с US Open — 2019. Два года назад россиянин аналогичным образом обращался к освиставшим его зрителям в Нью-Йорке. Те самые слова Даниил произнёс в интервью после победы над Фелисьяно Лопесом в матче третьего круга. Американская публика активно освистывала россиянина, который после одного из розыгрышей и вовсе показал трибунам средний палец. Помимо этого, на протяжении матча Медведев успел дерзко вырвать полотенце из рук болбоя, сломать ракетку и поругаться с арбитром на вышке.

«Я был идиотом». Время, когда американские болельщики не могли терпеть Медведева «Я был идиотом». Время, когда американские болельщики не могли терпеть Медведева

«По-моему, это всё часть шоу. Тот же человек, который свистит в твою сторону, 20 минут спустя просит автограф. Я не имею ничего против. Они наслаждаются моментом. Конечно, им нравится ухать. Мне бы тоже понравилось, почему нет? Это часть игры. По-моему, это смешно», – добавил Бублик уже на пресс-конференции.

Слова Александра не остались незамеченным и самим Медведевым, которого Бублик и процитировал на корте. «Я видел в «Инстаграме», мне Даша показала. Это было круто! Не знаю, что здесь произошло – потому что играли Казахстан и Канада, а я не смотрел. Но видел этот отрывок – респект ему, это было круто», – сказал Медведев.

Медведев, Кирьос или Бублик – кто лучше других использует подачу с руки? Видео Медведев, Кирьос или Бублик – кто лучше других использует подачу с руки? Видео

Выступление Бублика в этом розыгрыше Кубка Дэвиса уже оставило яркий след в истории турнира, по крайней мере, для Казахстана, ведь именно Александр внёс огромный вклад в выход команды в плей-офф. Теперь 24-летнего спортсмена ждёт проверка лучшим теннисистом мира – Новаком Джоковичем. Именно с первой ракеткой мира Бублик встретится вторым запуском в матче четвертьфинала турнира.

«Казахстан, вероятно, самая недооценённая команда среди тех, кто пробился в финальную часть Кубка Дэвиса. Бублик – это опасный теннисист, играющий в очень агрессивной и сложной манере. Кукушкин – ветеран, одержавший несколько очень больших побед за свою страну. Надеюсь, что на трибунах наших болельщиков окажется больше, – сказал Джокович после своего приезда в Мадрид.

Джокович разгромил Новака! Лучший теннисист мира установил новый рекорд Кубка Дэвиса Джокович разгромил Новака! Лучший теннисист мира установил новый рекорд Кубка Дэвиса

При этом, если судить объективно, пройти сборную Сербии казахстанским теннисистам может помочь только спортивное чудо. И, в первую очередь, это чудо необходимо самому Бублику, ведь 34-летний Джокович в последний раз проигрывал личную встречу на Кубке Дэвиса аж в сентябре 2011 года, когда из-за травмы серб при счёте 6:7, 0:3 отказался от продолжения игры с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро. С тех пор Новак выиграл 17 матчей кряду в одиночном разряде, заодно установив национальный рекорд по победам за Сербию. Прервать потрясающую 10-летнюю серию побед Джоковича попробует Бублик. Матч Сербия – Казахстан пройдёт 1 декабря в Мадриде.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021