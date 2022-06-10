Кирьос: горжусь тем, как я сыграл в матче с Басилашвили

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте (Германия). Австралиец в матче второго круга обыграл грузина Николоза Басилашвили. Матч, прерывавшийся из-за дождя, закончился со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.
«Горжусь тем, как я сыграл. Мне пришлось справляться со множеством неигровых сложностей, остановкой матча из-за дождя, проблемами с багажом в аэропорту. День был тяжёлым, но я сохранял сосредоточенность. Это было нелегко. Басилашвили — непростой соперник. Он занимает 25-е место в рейтинге не без причины», — сказал Кирьос после матча.
В четвертьфинале турнира Кирьос встретится с венгром Мартоном Фучовичем. Ранее он обыграл поляка Хуберта Хуркача (7:5, 6:7, 6:3).
Призовой фонд соревнований в Штутгарте составляет почти € 700 тыс.
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