Екатерина Александрова разгромила соперницу 6:0, 6:1 и вышла в полуфинал в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала разгромную победу в четвертьфинальном матче травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Соперницей Александровой, занимающей 30-е место в рейтинге WTA, была американка Кэти Макнелли, являющаяся 229-й ракеткой мира. Российская спортсменка за 44 минуты победила Макнелли со счётом 6:0, 6:1.

Александрова сделала семь эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести (83%). На счету Макнелли один эйс и одна ошибка на подаче. У неё не было шансов сделать брейк.

В полуфинале соревнований Екатерина Александрова сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, которая ранее обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:4, 6:2.