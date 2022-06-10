Екатерина Александрова разгромила соперницу 6:0, 6:1 и вышла в полуфинал в Хертогенбосхе
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Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала разгромную победу в четвертьфинальном матче травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Соперницей Александровой, занимающей 30-е место в рейтинге WTA, была американка Кэти Макнелли, являющаяся 229-й ракеткой мира. Российская спортсменка за 44 минуты победила Макнелли со счётом 6:0, 6:1.
Александрова сделала семь эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести (83%). На счету Макнелли один эйс и одна ошибка на подаче. У неё не было шансов сделать брейк.
В полуфинале соревнований Екатерина Александрова сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, которая ранее обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:4, 6:2.
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