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Екатерина Александрова разгромила соперницу 6:0, 6:1 и вышла в полуфинал в Хертогенбосхе

Екатерина Александрова разгромила соперницу 6:0, 6:1 и вышла в полуфинал в Хертогенбосхе
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Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала разгромную победу в четвертьфинальном матче травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Соперницей Александровой, занимающей 30-е место в рейтинге WTA, была американка Кэти Макнелли, являющаяся 229-й ракеткой мира. Российская спортсменка за 44 минуты победила Макнелли со счётом 6:0, 6:1.

Александрова сделала семь эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести (83%). На счету Макнелли один эйс и одна ошибка на подаче. У неё не было шансов сделать брейк.

В полуфинале соревнований Екатерина Александрова сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, которая ранее обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:4, 6:2.

Турнирная сетка
Хертогенбосх (ж). 1/4 финала
10 июня 2022, пятница. 16:10 МСК
Екатерина Александрова
30
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		1  
         
Кэти Макнелли
229
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
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