Чесноков — о поражении Медведева: игрок третьей сотни обыграл второго в мире — немыслимо!

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в финале травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды).
«Мы не доктора, не можем ставить точный диагноз. Ничего страшного, что у Медведева пошла кровь носом. Когда я был ребёнком, у меня тоже такое случилось. Но видно, что форма Дани — неоптимальная.
205-й игрок разгромно обыгрывает второго в мире. Разгромный счёт говорит о том, что сегодня игроки поменялись уровнями. Должно было быть всё наоборот. Игрок третьей сотни вдруг такое совершает! Это немыслимо. Ни Надаль, Ни Джокович не позволили бы себе так разгромно проигрывать в финале. Не понимаю, что произошло», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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