Янчук: от Медведева не нужно ожидать успехов. Ему ещё месяца два восстанавливаться

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Медведев в финале уступил нидерландцу Тиму ван Рейтховену со счётом 4:6, 1:6.



«Медведеву предстоит ещё довольно большой период восстановления. Нужно приобрести игровую форму, восстановить свои ощущения и погрузиться в соревновательную атмосферу. Действительно, такой перепад в позициях в рейтинге. Даня не должен был проиграть вроде бы.



Но конкуренция высокая. Надо играть на своём уровне, и тогда преимущество будет сказываться. Медведев пока не набрал своей высоты. Я так понимаю, что ему ещё месяца два нужно играть и восстанавливаться. Плохо, что не допустили до Уимблдона. Мы уже привыкли к успехам, но они преждевременны. Их не нужно ожидать в данный момент. Тогда уже будет и готовность организма к борьбе в суровых условиях. Готов будет тогда Даня и, дай бог, на самом высоком уровне», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.