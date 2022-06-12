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Янчук: от Медведева не нужно ожидать успехов. Ему ещё месяца два восстанавливаться

Янчук: от Медведева не нужно ожидать успехов. Ему ещё месяца два восстанавливаться
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Медведев в финале уступил нидерландцу Тиму ван Рейтховену со счётом 4:6, 1:6.

«Медведеву предстоит ещё довольно большой период восстановления. Нужно приобрести игровую форму, восстановить свои ощущения и погрузиться в соревновательную атмосферу. Действительно, такой перепад в позициях в рейтинге. Даня не должен был проиграть вроде бы.

Но конкуренция высокая. Надо играть на своём уровне, и тогда преимущество будет сказываться. Медведев пока не набрал своей высоты. Я так понимаю, что ему ещё месяца два нужно играть и восстанавливаться. Плохо, что не допустили до Уимблдона. Мы уже привыкли к успехам, но они преждевременны. Их не нужно ожидать в данный момент. Тогда уже будет и готовность организма к борьбе в суровых условиях. Готов будет тогда Даня и, дай бог, на самом высоком уровне», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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