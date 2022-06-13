В ФТР рассказали, что надо делать Медведеву, чтобы оставаться первой ракеткой

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал возвращение Даниила Медведева на первое место в рейтинге ATP.

«Чтобы оставаться первой ракеткой мира, Даниилу нужно выигрывать матчи. Мировой рейтинг считается таким образом, что тебе всегда нужно играть лучше, чем ровно 12 месяцев назад. Что касается остальных советов — это дело его коллектива, он сам и его команда лучше знают, что ему нужно.

В теннисе есть три основных вехи, что касается рейтинга: стать первым впервые, потом стать первым по итогам года, затем по количеству недель, проведённых на вершине рейтинга. Остальное на этом уровне становится рутиной. Надо просто играть и выигрывать. Если ты наверху, ты по-другому всё воспринимаешь. Понятно, что все хотят выиграть. Играть, будучи первым или вторым, на игроков такого уровня уже особо не влияет. Позиция в рейтинге при наличии конкуренции может меняться каждую неделю», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Рафаэль Надаль передвигается на костылях: