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Тренер Даниила Медведева ответил хейтеру своего подопечного

Тренер Даниила Медведева ответил хейтеру своего подопечного
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После поражения 26-летнего российского теннисиста Даниила Медведева в финале травяного турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) на теннисиста ополчилось огромное количество фанатов тенниса. На один из таких ответил тренер Даниила Жиль Сервара.

«Самая ужасная первая ракетка мира, был просто уничтожен в финале против 205-й ракетки мира со счётом 0-2. Вот почему никто его не любит и не поддерживает. Уимблдон сделал правильно, что забанил тебя. Желаю тебе получить ужасную травму или сдохнуть от рака», — написал один из ненавистников Медведева в своей социальной сети.

Жиль Сарвара выложил этот пост к себе на страницу в соцсети, сопроводив её подписью: «Спасибо тебе за такие важные слова. Что случилось, что ты решил написать это? Как тебя обидела жизнь?»

В матче за титул Медведев проиграл 205-й ракетке мира, представителю Нидерландов Тиму ван Рейтховену со счётом 4:6, 1:6. Матч длился 1 час 1 минуту.

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