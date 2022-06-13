Селиваненко рассказал, чего не хватило Рублёву для победы над Басилашвили в Галле

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал неожиданное поражение россиянина Андрея Рублёва на старте турнира ATP-500 в Галле (Германия). Прошлогодний финалист Рублёв уступил грузину Николозу Басилашвили со счётом 6:7 (1:7), 4:6.

«Басилашвили — непростой соперник. Другое дело, что он игрок настроения. Это изначально не проходной соперник! Для Андрея трава не является самым любимым покрытием. Ошибки? Коллектив Рублёва знает, чего ему не хватает.

Тай-брейк — всегда отдельная история. Понятно, что это не тот результат, на который рассчитывал российский теннисист. Неправильно давать ему советы. Наверное, не хватило какого-то разнообразия для того, чтобы переломить ход игры в свою пользу: чуть-чуть подачи, приёма. После поражения всё надо рассматривать в комплексе», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.