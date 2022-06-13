Елена Докич заявила, что была в шаге от самоубийства в апреле этого года

Бывшая четвёртая ракетка мира, австралийская теннисистка Елена Докич заявила, что в апреле этого года была в шаге от попытки самоубийства.

«28.04.2022. Я чуть не спрыгнула с балкона 26-го этажа и не покончила с собой.

Никогда не забуду тот день. Всё расплывается, всё погружается во тьму. Я просто хотела, чтобы боль и страдания прекратились. Последние полгода были тяжёлыми. Меня преследовали чувство боли и грусти и ощущение, что моя жизнь разрушена. Я виню себя, я не считаю себя достойной любви, и мне страшно.

Не скажу, что сейчас у меня всё хорошо, но я определённо на пути к выздоровлению. Я верю, что грустить — это нормально, просто продолжай бороться и возвращайся. Не стыдитесь того, что вы чувствуете. Люблю вас всех, нужно сражаться и выживать, чтобы дожить до следующего дня. Я вернусь сильнее, чем когда-либо», — написала Докич в своих социальных сетях.