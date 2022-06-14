Екатерина Александрова победила бельгийку Заневскую и вышла на Касаткину в Берлине
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Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в матче первого круга на турнире в Берлине (Германия), в котором её соперницей была представительница Бельгии Марина Заневская. Александрова, занимающая 27-е место в рейтинге WTA, обыграла Заневскую (67) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.
Александрова выполнила пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала все три брейк-пойнта. На счету Заневской – четыре подачи навылет и три двойные ошибки. У неё не было ни одного шанса использовать брейк-пойнт.
Во втором круге Екатерина Александрова сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной. Вчера, 13 июня, Касаткина в своём матче первого раунда обыграла украинку Ангелину Калинину.
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