Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Александрова победила бельгийку Заневскую и вышла на Касаткину в Берлине

Екатерина Александрова победила бельгийку Заневскую и вышла на Касаткину в Берлине
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в матче первого круга на турнире в Берлине (Германия), в котором её соперницей была представительница Бельгии Марина Заневская. Александрова, занимающая 27-е место в рейтинге WTA, обыграла Заневскую (67) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Александрова выполнила пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала все три брейк-пойнта. На счету Заневской – четыре подачи навылет и три двойные ошибки. У неё не было ни одного шанса использовать брейк-пойнт.

Во втором круге Екатерина Александрова сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной. Вчера, 13 июня, Касаткина в своём матче первого раунда обыграла украинку Ангелину Калинину.

Турнирная сетка
Берлин. 1-й круг
14 июня 2022, вторник. 15:15 МСК
Марина Заневская
67
Бельгия
Марина Заневская
М. Заневская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
27
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022