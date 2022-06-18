Анастасия Павлюченкова объяснила, из-за чего тяжелее продавать женский теннис

Досрочно завершившая сезон российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о нестабильности женского тенниса, в котором на решающих стадиях турниров «Большого шлема» зачастую выступают несеяные игроки.

«Ну да, может быть, из-за этого тяжелее продавать женский теннис. Если брать в процентном соотношении, у мужчин всё более стабильно. Но я больше сфокусирована на себе, меня не сильно волнует, насколько наш теннис стабилен. Критики всегда есть, меня это вообще не трогает.

Была очень стабильная Эшли Барти, сейчас Ига Свёнтек уверенно держит первую строчку рейтинга WTA, Онс Жабер на протяжении года показывает стабильный теннис — десятка в женском туре играет достаточно стабильно. Да, иногда есть игроки-сюрпризы — это нормально. Сейчас вот у мужчин Тим ван Рейтховен провёл первый в карьере турнир ATP и обыграл в финале Даню Медведева. У них это тоже случается, все люди. Думаю, точка зрения на тезис про женский теннис меняется», — приводит слова Павлюченковой Sport24.