Агент Радукану ответил критикам спортсменки

Макс Айзенбад, агент британской теннисистки Эммы Радукану, ответил критикам спортсменки. Он не согласился с тем, что участие в рекламных кампаниях мешает британской теннисистке добиваться успеха на корте.
«Мы могли провести 50 дней съёмок. Я ещё никогда не видел у компаний такого энтузиазма, как после победы Эммы на US Open.
Год получился тяжёлым. Я думаю, что ей не повезло, было много неудачных моментов. Сильно повлияло то, что она заразилась коронавирусом, не смогла пройти хорошую предсезонную подготовку.
Но, на мой взгляд, даже если бы у нас вообще не было съёмок, результат был бы таким же. Я знаю, что вы, ребята, которые не видят всего изнутри, думаете, что всё дело в этом. Но если бы она заперла себя в номере и целый год ничего не делала, было бы то же самое», — цитирует агента Metro.
- 24 июня 2022
-
11:28
-
10:50
-
10:49
-
10:42
-
10:32
-
09:59
-
09:52
-
09:25
-
08:55
-
08:12
-
08:02
-
07:53
-
07:38
-
00:58
-
00:26
- 23 июня 2022
-
23:49
-
23:12
-
22:46
-
22:20
-
21:40
-
21:12
-
21:00
-
20:48
-
20:31
-
20:19
-
19:52
-
19:16
-
18:33
-
16:44
-
16:37
-
16:01
-
15:49
-
14:34
-
14:00
-
13:25