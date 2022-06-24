Агент Радукану ответил критикам спортсменки

Макс Айзенбад, агент британской теннисистки Эммы Радукану, ответил критикам спортсменки. Он не согласился с тем, что участие в рекламных кампаниях мешает британской теннисистке добиваться успеха на корте.



«Мы могли провести 50 дней съёмок. Я ещё никогда не видел у компаний такого энтузиазма, как после победы Эммы на US Open.



Год получился тяжёлым. Я думаю, что ей не повезло, было много неудачных моментов. Сильно повлияло то, что она заразилась коронавирусом, не смогла пройти хорошую предсезонную подготовку.



Но, на мой взгляд, даже если бы у нас вообще не было съёмок, результат был бы таким же. Я знаю, что вы, ребята, которые не видят всего изнутри, думаете, что всё дело в этом. Но если бы она заперла себя в номере и целый год ничего не делала, было бы то же самое», — цитирует агента Metro.

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