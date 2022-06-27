«Ты тот ещё гольфист». Карен Хачанов отреагировал на фото Медведева со Швайнштайгером

Российский теннисист Карен Хачанов оставил комментарий под постом первой ракетки мира, другого россиянина Даниила Медведева. Ранее Медведев выложил несколько фотографий с игры в гольф с чемпионом мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером.

«Гольфист ты ещё тот, конечно», — написал Хачанов в комментариях к соответствующему посту Медведева в соцсетях.

Фото: из личного архива даниила медведева

Фото: из личного архива даниила медведева

Фото: из личного архива даниила медведева

Даниил Медведев вынужден пропустить Уимблдон, который начнётся сегодня, 27 июня, и завершится 10 июля. Организаторы турнира приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих спортсменам выступать в нейтральном статусе.

Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу: