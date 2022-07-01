В Уимблдоне обратились к Баутиста-Агуту, который снялся по ходу турнира. Тот ответил

Пресс-служба Уимблдона оставила комментарий под постом в социальных сетях испанского теннисиста Роберто Баутиста-Агута. Ранее спортсмен в день своего матча второго круга объявил, что снялся с Уимблдона в результате заражения коронавирусной инфекцией.

«Надеемся, тебе скоро станет лучше, Роберто», — отмечается в комментарии пресс-службы Уимблдона.

«Спасибо», — ответил спортсмен.

Благодаря снятию испанца в третий круг Уимблдона прошёл 109-й номер рейтинга ATP, колумбийский теннисист Даниэль-Элаи Галан. Там он сыграет с Брэндоном Накашимой (США), который победил канадца Дениса Шаповалова.

Напомним, Роберто Баутиста-Агут – третий сеяный теннисист, снявшийся с турнира из-за ковида. Ранее из-за симптомов болезни свои выступления на турнире прекратили хорват Марин Чилич и итальянец Маттео Берреттини.

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