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Дзаламидзе объяснила, зачем сменила гражданство на грузинское

Дзаламидзе объяснила, зачем сменила гражданство на грузинское
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Бывшая российская теннисистка Натела Дзаламидзе объяснила, почему сменила гражданство на грузинское. По её словам, она сделала это, чтобы осуществить мечту — участие в Олимпийских играх.

«Я планировала сделать это до конца года. Мне не пришлось подавать заявление на новый паспорт — у меня уже давно есть грузинский. Но российские спортсмены почти везде под запретом, и я подумала — зачем терять возможность соревноваться здесь?

Сейчас мне 29, сколько ещё лет буду играть в теннис? Я приняла это решение, чтобы в будущем у меня была возможность участвовать в Олимпийских играх. Я хочу выступать за сборную», — сказала Дзаламидзе в интервью France 24.

На Уимблдоне-2022 в первом круге парного разряда дуэт Дзаламидзе / Крунич одержал победу в двух сетах над парой Фридзам / Ли со счётом 6:3, 7:5.

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