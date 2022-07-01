Дзаламидзе объяснила, зачем сменила гражданство на грузинское

Бывшая российская теннисистка Натела Дзаламидзе объяснила, почему сменила гражданство на грузинское. По её словам, она сделала это, чтобы осуществить мечту — участие в Олимпийских играх.
«Я планировала сделать это до конца года. Мне не пришлось подавать заявление на новый паспорт — у меня уже давно есть грузинский. Но российские спортсмены почти везде под запретом, и я подумала — зачем терять возможность соревноваться здесь?
Сейчас мне 29, сколько ещё лет буду играть в теннис? Я приняла это решение, чтобы в будущем у меня была возможность участвовать в Олимпийских играх. Я хочу выступать за сборную», — сказала Дзаламидзе в интервью France 24.
На Уимблдоне-2022 в первом круге парного разряда дуэт Дзаламидзе / Крунич одержал победу в двух сетах над парой Фридзам / Ли со счётом 6:3, 7:5.
Спортсмены России, отказавшиеся от смены гражданства:
- 1 июля 2022
-
13:54
-
13:30
-
13:00
-
11:59
-
11:27
-
11:18
-
11:01
-
10:39
-
10:23
-
10:06
-
09:23
-
09:06
-
08:57
-
08:46
-
08:20
-
08:07
-
07:58
-
07:38
-
07:33
-
04:36
-
03:58
-
00:35
-
00:12
- 30 июня 2022
-
23:59
-
23:23
-
22:53
-
22:18
-
22:05
-
21:56
-
21:40
-
21:12
-
20:54
-
20:34
-
19:53
-
19:16