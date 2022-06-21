«Прежде всего мы — спортсмены». Как в теннисе реагируют на смену гражданства россиянки

Призрак России всё же появится на Уимблдоне — в заявочный лист британского мэйджора попала Натела Дзаламидзе. Хотя и всеанглийский клуб лаун-тенниса — LTА — под давлением министра спорта отказал россиянам и белорусам в приглашении на все газоны страны. АTP и WTA ответили не менее радикально: лишили старинный ТБШ рейтинговых очков, так как посчитали действия боссов мэйджора дискриминацией по национальному признаку.

Но, в отличие от коллег, Натела Дзаламидзе в Англию всё-таки попадёт. Почему? Еще пару дней назад в профиле на сайте WTA было написано, что спортсменка — россиянка, но теперь напротив её фамилии грузинский флажок — девушка сменила спортивное гражданство. И, кажется, стала хедлайнером повестки в преддверии Уима. Хотя до этого только олдфаги тенниса знали о существовании такой спортсменки — в 2015 году она была на лучшей своей позиции в WTA — 245-й. Сейчас же — №43 в парном разряде в свои 29 едва поднимется выше.

Любопытно, что ещё 23 мая президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев говорил, что ни один из российских теннисистов не интересовался сменой гражданства. Но, как видим, кто-то недоговаривает. Для девушки процедура кажется очевидной и максимально простой потому, что у Нателы грузинские корни, а страна — её историческая родина. Как заявили в WTA, она предоставила грузинский паспорт и удостоверение личности, что у неё двойное гражданство.

Натела Дзаламидзе Фото: Alex Nicodim/Getty Images

«В результате её гражданство было официально изменено в системе WTA. Это произошло до окончательной доработки и публикации списков участников Уимблдона», — приводит слова представителя WTA Reuters.

Сделала она его совсем недавно или вынула из сейфа — непонятно, девушка не делится подробностями. Но, по словам юриста Анны Анцелиович, такие дела в общем рассматривает специально созданная Международной федерацией тенниса комиссия. Теоретически процедура недолгая — как спортсмен представит все документы. Главное, чтобы были все на то основания.

«Могут ли запретить сменить гражданство? Нет. Ей могут не удовлетворить просьбу: посчитать, что связь с новым государством не доказана, неправомерна с точки зрения федерации тенниса. Хотя Международная федерация не любит, когда спортсмены туда-сюда скачут между федерациями, подбирая наиболее благоприятные для себя условия», — добавила Анцелиович.

Поддаться искушению выбора не позволено лишь тем, кто за карьеру сыграл хотя бы один матч на взрослых турнирах сборных под эгидой ITF — а это Кубки Дэвиса, Билли Джин Кинг и Олимпийские игры. Именно они не смогут впоследствии сменить спортивное гражданство. Такое решение приняли ещё в 2014 году в ходе ежегодной ассамблеи ITF в Дубае. Старые правила допускали такую возможность.

Хотя и этот закон, по словам юриста, кажется, изжил себя. «Когда-то такой момент обсуждался: если ты хоть раз представлял страну на международном уровне, то потом уже перейти будет тяжело. В теннисе правило не прижилось».

Так что ждать ли новых «побегов» — неизвестно. Тем более Федерация тенниса России и лично вице-президент Алексей Селиваненко отказались комментировать переход Дзаламидзе. Но о решении подруги высказалась напарница девушки Камилла Рахимова — в 2022-м они уже были на грунтовом финале в Турции, но уступили испано-чешскому дуэту:

«Прежде всего мы все — спортсмены, которые просто хотят играть и биться на корте. Натела приняла для себя данное решение. Да, планируем и дальше выступать вместе. Ведёт ли Федерация тенниса России какую-то просветительскую работу с теннисистами: объясняет, что ситуация временная и отчаиваться не стоит? Нет, не ведёт».

Дзаламидзе и Рахимова Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

На прошедшем «Ролан Гаррос» Дзаламидзе играла под нейтральным флагом и оступилась в 1/32 финала парного разряда вместе с Рахимовой. Это было её последнее выступление в статусе россиянки. Но более яркий перформанс, правда, вне корта, девушка выдала накануне — разоткровенничалась о причинах своего решения:

«Конечно, я против того, что происходит на Украине. Приняла это решение, потому что хочу иметь возможность сыграть на Олимпиаде, сосредоточена на своей карьере. К сожалению, из-за этой ситуации россияне попали под очень серьёзное давление. Спорт нужно отделять от политики.

Мне очень жаль россиян, которые не смогут выступить. Я считаю, что это несправедливо. Они ничего не сделали. У меня всегда были близкие отношения с украинцами. Они ждут, что мы будем что-то говорить. Но мы не можем влиять на ситуацию», — цитирует теннисистку Times.

Российские теннисисты и до кейса с Дзаламидзе активно вели трансферную политику: десятки талантливых спортсменов по разным причинам начали выступать за Казахстан — это и Юлия Путинцева, и Александр Бублик. Впрочем, кроме турниров в Англии, проблем с допуском у российских игроков до этого не было — US Open и власти Штатов также дали добро на въезд в страну, как и «Ролан Гаррос» месяцем ранее. Так что это точно история не про фигурку или биатлон, где наблюдалась регулярная эмиграция из-за нехватки мест в сборной.

Александр Бублик Фото: Adam Pretty/Getty Images

На Уимблдоне-2022 Дзаламидзе сыграет в паре с Александрой Крунич из Сербии. Турнир стартует 28 июня.