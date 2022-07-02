Первая ракетка мира Ига Свёнтек высказалась после поражения в третьем круге Уимблдона

Первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала поражение в третьем круге Уимблдона-2022 от Ализе Корне (4:6, 2:6). Из-за проигрыша в этом матче прервалась 37-матчевая победная серия польской теннисистки.
«Обычно я себя критикую. Но тут я знаю, как чувствовала себя перед матчами, как чувствовала себя на тренировках. Скажем так, у меня не было ощущения, что я в лучшей форме. Так что я понимала, что такое возможно. Может быть, это неправильный настрой, но он был таким.
Я многое перепробовала, чтобы лучше чувствовать себя на траве, но ничего не получилось. Поэтому я даже себя не ругаю. Это логично — если не получалось на тренировках, то не получится и в матчах», — приводит слова Свёнтек официальный сайт WTA.
Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:
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