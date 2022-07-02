Дмитриева объяснила причины поражения Свёнтек на Уимблдоне

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о поражении первой ракетки мира Иги Свёнтек в третьем круге Уимблдона-2022. Полька проиграла француженке Ализе Корне со счётом 4:6, 2:6.

«То, что происходит в женском теннисе – это в какой-то степени катастрофа. Почему? Появилась лидер Свёнтек, и она проигрывает теннисистке, которая уже готова к тому, чтобы завершить карьеру и которая никогда дальше второго-третьего круга не проходила на турнире «Большого шлема».

Это говорит о том, что стабильности в собственных силах и мастерстве нет ни у кого. Я посмотрела нижнюю сетку Уимблдона, и там нет ни одного имени, которое подняло бы престиж турнира, если кто-то выйдет в финал. Поэтому это очень удивительно.

Что касается Свёнтек, то она намучилась в прошлой стадии с Керкхове, которая находится во второй сотне рейтинга. Выдать 37 побед подряд — это значит быть на пике несколько месяцев. Нельзя так долго держать такой высокий уровень, перестаралась полька, хоть и сделала небольшую паузу перед Уимблдоном. Хоть мастерство в теннисе помогает преодолеть такие периоды, Свёнтек это не помогло, молодая ещё», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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