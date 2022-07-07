Рафаэль Надаль: у меня подтвердился разрыв мышцы. Я не могу рисковать
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль объяснил на пресс-конференции, почему снялся с Уимблдона. Испанец сообщил, что не сможет продолжить турнир из-за травмы.
«Вынужден сняться с турнира. Как все видели вчера, я страдаю от боли в области живота. У меня подтвердился разрыв мышцы. Я не могу рисковать, сыграв этот матч и выбыв из соревнований на несколько месяцев. Мне очень грустно из-за этого. Но это решение, которое я должен был принять», — сказал Надаль на пресс-конференции.
В полуфинале Надаль должен был сыграть с австралийцем Ником Кирьосом, ставшим теперь финалистом турнира «Большого шлема» без борьбы. Ранее Кирьос не играл в финалах мэйджоров.
Новость по темеНадаль снялся с полуфинала Уимблдона. Кирьос — впервые в финале турнира «Большого шлема»
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