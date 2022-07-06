Надаль вытащил пятисетовик с болями в животе. Турнирные расклады и сетка Уимблдона

Рафаэль Надаль вытащил тяжелейший пятисетовый матч на Уимблдоне, несмотря на боли в животе. Теперь знаменитого испанца ждёт сражение в полуфинале с неугомонным Ником Кирьосом.

Итоги 10-го дня. 6 июля, среда

Во вторник на Уимблдоне определились первые полуфиналисты среди мужчин. Ими стали действующий чемпион Новак Джокович и британец Кэмерон Норри. Причём победители обоих матчей определились только в пятом сете. Если Норри постоянно был догоняющим в поединке с бельгийцем Гоффеном, отыгрываясь с 0:1, а потом с 1:2 по сетам, то Джокович вообще чуть не упустил всё, что можно. Знаменитый серб довольно быстро проиграл две партии итальянцу Яннику Синнеру и только потом бросился в погоню и преуспел. Причём это была уже седьмая в карьере победа Новака после того, как он проигрывал 0:2 по сетам.

Новак после победы рассказал, что помогло ему перевернуть ход встречи: «Что касается первых двух сетов, то по сравнению с последними тремя это был другой матч. Две партии соперник играл лучше. Потом я взял туалетный перерыв, ушёл с корта и немного освежился. Немного поговорил с собой в зеркале… На самом деле всё так и было. Порой, если у тебя не идёт игра, а соперник доминирует, требуется небольшой перерыв и разговор с собой. Необходимо перезагрузиться и заново собраться с мыслями. Мне повезло, что я очень хорошо начал третий сет, сделал брейк. Это придало уверенности. К тому же я заметил некоторые сомнения в игре и движениях Янника. Опыт подобных матчей помог справиться с давлением. Переломным моментом был туалетный перерыв. Я профессионально играю в теннис уже 20 лет, но по-прежнему сталкиваюсь с теми же сомнениями, что и все остальные. Внутренняя борьба – всегда главная борьба на корте во время матча. И когда ты в ней побеждаешь, внешние обстоятельства обычно складываются в твою пользу».

В среду у мужчин определялись победители ещё в двух парах: Кристьян Гарин – Ник Кирьос и Тейлор Фритц – Рафаэль Надаль. Любопытно, что Фритц на пути к 1/4 финала не отдал соперникам ни сета. Он уверенно справился с Музетти, Греем, Молчаном и Каблером. А вот Надаль на старте отдал по сету Франсиско Серундоло и Ричардасу Беранкису, правда, затем без проблем в трёх сетах расправился с Сонего и ван де Зандсхулпом. Интересно, что на протяжении всего турнира до 1/4 финала Рафаэль неизменно брал первые две партии и только потом позволял себе «слегка расслабиться».

Интересно, что Фритц является одним из трёх игроков, которые в течение этого сезона побеждали Надаля. Испанец проиграл в Мадриде Алькарасу, в Риме – Шаповалову, но первый теннисист, в матче с которым Рафаэль признал поражение в 2022-м, был как раз Тейлор. Это произошло в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Правда потом оказалось, что Рафа играл тот турнир с трещиной в ребре. Из-за этого ему пришлось сделать перерыв в выступлениях, пропустить «Мастерсы» в Майами, Монте-Карло и его любимый пятисотник в Барселоне.

Тренер Фритца – бывший американский теннисист Майкл Расселл – перед четвертьфинальном матчем раскрыл подробности, за счёт чего Тейлор может обыграть 22-кратного чемпиона «Шлемов» Надаля: «Та победа в Индиан-Уэллсе добавляет уверенности. Ему нужно воспользоваться этой уверенностью, верить в себя, когда он выйдет на корт. Ему нужно играть агрессивно. Тейлор играет в свой лучший теннис, когда сильно подаёт, агрессивно играет, «выбивает» ракетку из рук оппонента. Он остаётся сосредоточенным и не ввязывается в пассивную игру, в длинные розыгрыши. Это не его стиль».

На старте матча Надаль ошеломил соперника и повёл с брейком – 2:0. Но Фритц довольно быстро наладил свою подачу, а 6-м гейме добился обратного брейка – 3:3. Рафаэль попытался тут же восстановить своё утерянное преимущество, но не воспользовался брейк-пойнтом. А вот соперник следом реализовал свой шанс – 5:3 и тут же подал на сет – 6:3 за 38 минут. Важно отметить, что в конце первого сета стало заметно, что испанец испытывает какой-то дискомфорт в области живота. Он хватался руками за пресс и на его лице отображалась гримаса боли. Второй сет Надаль опять начал с раннего брейка. Всё снова было в его руках, он вёл 3:0, но в 5-м гейме количество ошибок у испанца заметно увеличилось, и он позволил сопернику сделать обратный брейк – 3:2. Через гейм у Фритца был шанс взять ещё одну подачу соперника, но Рафаэль отбил все атаки и выстоял – 4:3, и на переходе к нему пришёл врач.

В этот момент в боксе Надаля его папа отчаянно жестами показывал сыну, чтобы тот заканчивал и не мучился. Но Рафаэль вначале всё же отправился с доктором на медицинский перерыв в подтрибунное помещение. Через несколько минут испанец вернулся, взял ракетку и отправился на приём. Теннисисты довольно уверенно держали свои подачи, всё шло к тай-брейку, как вдруг в 12-м гейме испанец подловил соперника на ошибках, сумел сделать брейк и закончил сет в свою пользу – 7:5. Счёт по партиям сравнялся – 1:1.

В начале 3-го сета у Рафы опять начались проблемы – и с подачей, и, видимо, с самочувствием. Он полностью провалил третий гейм на своей подаче и позволил сопернику уйти затем в отрыв – 3:1. Шансов на приёме у испанца не было, а вот свою подачу он выполнял всё медленнее и медленнее. И в концовке американец сделал ещё один брейк – 6:3 за 34 минуты. В перерыве к Надалю снова приходил доктор, но брать медицинскую паузу по той же причине в матче два раза нельзя. Было слышно, как испанец сказал врачу: «Подожду немного». После этого Рафа отправился на 4-й сет, уже не имея права на ошибку.

Начал новую партию Надаль очень хорошо. Он неожиданно добился брейка – 1:0, потом вёл на своей подаче 40:15, но преимущество не удержал, и Фритц сравнял счёт – 1:1. Но испанца это не смутило, он продолжил ловить соперника на ошибках, временами рисковал и добивался успеха и в итоге опять повёл с брейком – 2:1. Следующий гейм Рафа на своей подаче взял – 3:1, но при этом играл он довольно неуверенно, в 8-м гейме позволил американцу сравнять счёт – 4:4. Однако в концовке не выдержал уже Тейлор – упустил свою подачу и позволил сопернику перевести матч в решающий пятый сет. Здесь нужно отметить, что до этого матча Надаль за карьеру выиграл 25 пятисетовиков, а проиграл 13. А у Фритца соотношение по этому показателю было равное – 7/7.



В пятой партии теннисисты сосредоточились на своих подачах, выжидая ошибки соперника. Первым нервы сдали у Фритца. Он дрогнул в 7-м гейме, в который Надаль вцепился всеми силами и с 4-го брейк-пойнта добился успеха, впервые поведя – 4:3. После этого уже Тейлор поймал соперника на ошибках и тут же сделал обратный брейк – 4:4. Игра немного успокоилась, и судьба путёвки в полуфинал решилась на тай-брейке, где мастерство и опыт Надаля не подвели – 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4) за 4 часа 20 минут.

Вот так Надаль, несмотря на боли в животе, сумел вытащить этот тяжелейший пятисетовик и пробился в полуфинал. Там ему будет противостоять Ник Кирьос, поймавший невероятный кураж от первого в карьере выхода в полуфинал. Отметим, что Рафа продолжает сражение за «Сезонный шлем». Он уже выиграл в этом году первые два мэйджора – в Австралии и Франции, прошёл больше половины пути, и пока достиг отметки в 19 побед из необходимых. Кстати, в прошлом сезоне Джокович тоже боролся за сезонный «Шлем», но ему не хватило только одного матча – когда он проиграл в финале US Open Даниилу Медведеву.

Ещё один четвертьфинал в этой половине проходил между австралийцем Ником Кирьосом и чилийцем Кристьяном Гарином. Для Кирьоса выход в эту стадию соревнования – это повторение успеха 2014 года на дебютном для австралийца Уимблдоне. А вот Гарин до этого никогда дальше 4-го круга на «Шлемах» не доходил. Для Кристьяна в нынешнем розыгрыше именно 4-й раунд оказался самым тяжёлым. В матче с австралийцем Алексом де Минором он уступал 0:2 по сетам, но потом сумел совершить потрясающий камбэк и получил путёвку в четвертьфинал. Что касается Ника, то его, как всегда, усиленно критикуют за неподобающее поведение в отношении соперников и судей. Он уже успел нахватать штрафов – $ 10 тыс. за неспортивное поведение в матче 1-го круга с британцем Полом Джаббом и $ 4 тыс. за нецензурную брать в поединке 3-го раунда с греком Циципасом. Любопытно, что Ник в том матче вывел из себя соперника и тот тоже был оштрафован на $ 10 тыс. за неспортивное поведение.

Гарин начал матч очень бодро, сразу же повёл с брейком – 2:0. Кирьос ходил и разговаривал на корте с собой, точнее не разговаривал, а кричал. Было видно, что сопернику это неприятно, но судья никак не реагировал на это поведение Ника. А когда в шестом гейме австралиец всё же счёт сравнял – 3:3, он тут же успокоился, и «замолчал». В концовке партии австралиец сделал ещё один брейк и повёл по сетам. Вторая партия уже прошла полностью под диктовку Кирьоса, ну в третьей Гарин прибавил. На своей подаче уже не давал сопернику шансов, а вот в 6-м гейме упустил три брейк-пойнта. Дело дошло до тай-брейка, где Ник оказался удачливее. Он впервые в карьере оказался в четвёрке лучших на турнире «Большого шлема».

Мужчины. 1/4 финала

Кирьос (Австралия) – Гарин (Чили) – 6:4, 6:3, 7:6.

Надаль (Испания, 2) – Фритц (США, 11) –3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6.

У женщин определялись полуфиналистки в верхней половине сетки. Чемпионка Уимблдона-2019 Симона Халеп (16) уверенно разобралась в двух сетах с Амандой Анисимовой из США (20). А вот москвичка Елена Рыбакина (17), представляющая Казахстан, добилась волевой победы над австралийкой Айлой Томлянович.

Женщины. 1/4 финала

Рыбакина (Казахстан, 17) – Томлянович (Австралия) – 4:6, 6:2, 6:3.

Халеп (Румыния, 16) – Анисимова (США, 20) – 6:2, 6:4.

Расписание 11-го дня. Интересные матчи четверга, 7 июля

В четверг впервые на турнире у мужчин будет выходной перед пятничными полуфиналами. А вот у женщин как раз на 11-й день состоятся оба поединка за выход в решающий матч. Единственная оставшаяся в сетке представительница топ-10 посева Онс Жабер (3) из Туниса померится силами с немкой Татьяной Марией, а чемпионка двух «Шлемов» Симона Халеп (16) сразится с Еленой Рыбакиной (17) из Казахстана. Именно у этой пары как раз и не будет выходного дня.

Женщины. 1/4 финала

15:30. Жабер (Тунис, 3) – Мария (Германия)

17:00. Рыбакина (Казахстан, 17) – Халеп (Румыния, 16)

Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».