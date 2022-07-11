Мария Кириленко обратилась к Новаку Джоковичу после его победы на Уимблдоне

Шестикратная победительница турниров WTA в женском одиночном разряде россиянка Мария Кириленко обратилась к 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. Она поздравила его с победой на Уимблдонском турнире. Вчера, 10 июля, Джокович со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) обыграл австралийца Ника Кирьоса в финале Уимблдона.

«Поздравляю!» — написала Кириленко в комментариях под постом Джоковича в социальных сетях.

Напомним, 35-летний Новак Джокович в седьмой раз завоевал титул на Уимблдоне. Он пять раз подряд выигрывает этот турнир. Что касается 27-летнего Кирьоса, то он впервые дошёл до финала турнира «Большого шлема».

Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона: