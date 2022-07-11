Яннис Адетокунбо поделился свежей фотографией с Сереной Уильямс
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Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился свежей фотографией в кругу братьев и американской теннисистки Серены Уильямс с её семьей.
Фото: из официальных сетей Янниса Адетокумбо
«Отлично провели время с тремя величайшими», — написал Адетокунбо под фотографией.
На фотографии присутствуют Серена Уильямс, её муж Алексис Оганян и их дочь Олимпия. Помимо семьи Уильямс, в кадре находятся братья Янниса, а именно Костас Адетокунбо и Алекс Емека Адетокунбо.
Напомним, недавно Серена вернулась на корт, сыграв на Уимблдоне, однако в стартовом поединке она в упорной борьбе уступила представительнице Франции Армони Тан (115-я ракетка мира) со счётом 5:7, 6:1, 6:7 (7:10). Отметим, что Серена Уильямс является семикратной чемпионкой Уимблдона.
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