«Они занимаются мошенничеством». Чем Серена и Шарапова не угодили легендарной Навратиловой

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова является одной из величайших теннисисток в истории. В настоящее время она часто появляется на различных телеканалах или высказывает своё экспертное мнение в СМИ. Порой комментарии Навратиловой вызывали широкий резонанс. Так было на Уимлбдоне-2009, когда слова Мартины фактически представляли собой выпад в адрес звёздных теннисисток Марии Шараповой и Серены Уильямс.

Навратиловой не нравились излишне громкие крики, издаваемые спортсменками во время матчей. Она была убеждена, что судьи должны брать на себя ответственность и наказывать теннисисток, которые издают слишком громкие звуки.

«Нельзя издавать такой шум, который мешает сопернице. Они занимаются мошенничеством. Пусть даже оно не прямое. Просто мешают соперницам услышать, как мяч ударяется о ракетку. Этого не должно быть. В том-то и дело, что крики, или, скорее, стоны и визги, должны стать тише, если не исчезнуть вовсе. В них нет необходимости. Нет причин издавать такой звук, когда вы бьёте по мячу. Мы не поднимаем 90 кг над головой.

Чрезмерно громкие крики создают помехи. Рефери должен подойти к теннисистке и сказать: «Вам нужно успокоиться, а если вы этого не сделаете, вам будет присуждено штрафное очко». Я гарантирую вам, что все эти крики прекратятся сразу после того, как начнут назначать штрафные баллы», — сказала Навратилова.

Мартина Навратилова Фото: Hector Vivas/Getty Images

Навратилова не назвала никаких конкретных имён, но все поняли, что речь идёт о Марии Шараповой и Серене Уильямс, которые всегда издавали громкие звуки на кортах. СМИ так писали в заголовках: «Навратилова раскритиковала Шарапову и Серену». Марию даже называли «королевой крика». Издаваемые россиянкой звуки сравнивали с заведённой бензопилой или с шумом взлетающего самолёта.

Уровень громкости криков и стонов Шараповой порой достигал более 105 децибел. При этом врачи называют безопасным для здоровья уровень шума не более 100 децибел. Хотя мировой рекорд принадлежит не россиянке, а малоизвестной португалке Мишель Ларшер де Бриту (109 децибел). Среди звёзд в топ-5 по громкости после Мишель и Шараповой расположились Виктория Азаренко (95 децибел), Моника Селеш (93,2 децибел) и Серена Уильямс (88,9 децибел). Но дело не только в громкости. Серена кричит немного тише по сравнению с Шараповой, Азаренко и Селеш, однако делает это куда более устрашающе и мужественно.

Обладательница 18 титулов «Большого шлема» Крис Эверт поддержала свою извечную соперницу Навратилову. Легендарная американка называла конкретные имена нарушительниц спокойствия – Шарапову и Селеш. Соотечественницу Уильямс проигнорировала, хотя её тоже вполне можно было упомянуть.

«Они кричат еще до удара по мячу. Как соперник первое, что ты слышишь, это крик. Это сбивает тебя с толку, и ты пропускаешь мяч, не успев понять и отреагировать. Как-нибудь посмотрите за Марией Шараповой. Она кричит постоянно, но, когда забивает «виннер», кричит ещё громче. Это отвлекает внимание игрока, потому что ты слышишь крик до того, как происходит удар по мячу.

Поскольку Моника Селеш очень приятная девушка, мы закрывали на это глаза, но сейчас это стало более распространённым явлением, и кричать стали громче. Я не знаю, как это измерить, и не знаю, что с этим делать», — сказала Эверт.

Шарапова решила воздержаться от реакции на комментарии Навратиловой и Эверт. А вот Серена легендам ответила, хоть и в корректной форме.

«Мне тоже интересно знать, отвлекают ли мои крики соперниц. Вот, например, мы с Винус недавно играли в парном финале «Уимблдона», и обе громко кричали, а соперницы нет. И после одного розыгрыша я подумала: «Вау, это было очень громко. Интересно, их это не отвлекало?»

Моника Селеш — первая теннисистка, насколько я знаю, которая действительно громко кричала. Можно сказать, я взяла с неё пример. Когда речь идет о криках, обязательно нужен пример для подражания. Крики помогают мне во всём. Когда я играю в гольф, я кричу. Когда я играю в футбол и бью по мячу, я тоже кричу», — сказала Уильямс.

Серена Уильямс Фото: Getty Images

Серена никогда не обращала внимания ни на своё звуковое сопровождение, ни на мнение соперниц. Но отмечала наличие криков в игре в качестве индикатора степени напряжённости противостояния. Шарапова тоже никак не комплексовала по этому поводу, хотя оппонентки вроде Гарбинье Мугурусы и Каролины Возняцки порой отмечали отрицательное влияние её криков на их концентрацию.

Легендарный Борис Беккер тоже не любит крики в женском теннисе. В 2013 году Беккер пытался убедить ассоциацию профессиональных теннисистов (WTA) запретить «чрезмерные» крики Шараповой и Уильямс.

«Иногда, когда я смотрю, как ведут себя на корте Шарапова или Серена Уильямс, я не понимаю, что происходит, поскольку там больше секса, чем тенниса. Так больше продолжаться не может, что-то надо делать», — сказал Беккер.

Беккеру для начала следовало бы посмотреть на мужской теннис, где в этом плане тоже не всё гладко. Среди суперзвёзд тихим является Роджер Федерер, а вот Рафаэль Надаль и Новак Джокович издают достаточно громкие звуки. В любом случае позиция Навратиловой и Беккера не нашла широкой поддержки. Никаких санкций за громкие крики никто к теннисисткам не стал применять.

Более того, есть мнения, что кричать при ударе ракеткой по мячу даже полезно. По крайней мере, к такому выводу пришёл психолог Скотт Синнетт из Гавайского университета (США). Исследования Синнетта показали, что «шараповские крики» действительно могут дезориентировать соперника на корте. При этом «звучный выход» помогает теннисисткам сконцентрироваться и поддерживать ритм. А тренер Ник Боллетьери, воспитавший 10 первых ракеток мира, утверждает, что «рот на замке» мешает правильно дышать и что с губ и голосовых связок напряжение медленно распространяется по всему телу молчаливого игрока.