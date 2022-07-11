Федерация Казахстана ответила Шамилю Тарпищеву, назвавшего Рыбакину «нашим продуктом»

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский отреагировал на слова президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева. Ранее он назвал казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину «нашим продуктом». Рыбакина до 2018 года выступала за Россию, но затем сменила гражданство. 9 июля она стала победительницей Уимблдона.

«Считаю неуместным использовать термин «продукт», поскольку мы говорим о личности, которую не штампуют на заводе, а к которой нужно найти подход и ключи. Этим много занимались тренеры и даже лично президент федерации.

Огромную работу проделала сама Елена, а также родители. Заслуги ФТР в этом отношении минимальны, хотя конкурентная среда России, безусловно, сыграла свою роль на ранних этапах», — цитирует Польского «Матч ТВ».

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон: