«Неплохо». Мария Кириленко оценила фото Григора Димитрова из Монако

Шестикратная победительница турниров WTA в женском одиночном разряде россиянка Мария Кириленко оставила комментарий под постом в соцсетях трёхкратного полуфиналиста турниров «Большого шлема», бывшей третьей ракетки мира болгарина Григора Димитрова. Димитров, проживающий в Монако, выложил фотографию и подписал её: «Приятное утро».

«Неплохо», — написала Кириленко в комментариях.

Фото: из личного архива григора димитрова

Напомним, на Уимблдоне 2022 года Димитров выбыл из борьбы в первом раунде. Он не смог закончить матч с американцем Стивом Джонсоном.

35-летняя Кириленко — победительница Итогового чемпионата WTA (2012) в парном разряде, финалистка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде.

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон: