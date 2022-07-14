«Неплохо». Мария Кириленко оценила фото Григора Димитрова из Монако
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Шестикратная победительница турниров WTA в женском одиночном разряде россиянка Мария Кириленко оставила комментарий под постом в соцсетях трёхкратного полуфиналиста турниров «Большого шлема», бывшей третьей ракетки мира болгарина Григора Димитрова. Димитров, проживающий в Монако, выложил фотографию и подписал её: «Приятное утро».
«Неплохо», — написала Кириленко в комментариях.
Фото: из личного архива григора димитрова
Напомним, на Уимблдоне 2022 года Димитров выбыл из борьбы в первом раунде. Он не смог закончить матч с американцем Стивом Джонсоном.
35-летняя Кириленко — победительница Итогового чемпионата WTA (2012) в парном разряде, финалистка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде.
Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон:
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