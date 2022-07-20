Фоньини — о 400-й победе: должен сказать, что это большое достижение для меня

Итальянский теннисист Фабио Фоньини прокомментировал 400-ю победу в карьере. Юбилейной стала победа на старте турнира в Гамбурге (Германия). В матче первого круга он обыграл словенца Аляжа Бедене со счётом 6:3, 3:6, 7:6.

«Нет, нет, я не ожидал, что смогу добиться такого достижения. Мне 35 лет, и, оглядываясь назад, я должен сказать, что это большое достижение для меня. Конечно, я счастлив», — приводит слова Фоньини ATP Tour.

Фабио Фоньини 14-й действующий игрок, выигравший 400 матчей в своей карьере, и первый итальянец в Открытой эре, одержавший 400 побед на уровне тура. Следующим идёт Адриано Панатта с 392 победами.

Итальянец начал карьеру в 2004 году. В общей сложности он одержал 400 побед и потерпел 352 поражения.

Во втором круге турнира в Гамбурге Фоньини встретится с россиянином Кареном Хачановым.